نابولي يكسب الطعن في عقوبة مباراة يوفنتوس

المصدر: رويترز

كسب نابولي الطعن في عقوبة اعتبرته خاسرا أمام يوفنتوس (0-3) وحسمت نقطة من رصيده لعدم خوض اللقاء بينهما في أكتوبر الماضي، بسبب التباس أحاط بقواعد الوقاية من فيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" إن محكمة تابعة للجنة الأولمبية الإيطالية، وهي أعلى جهة لفض المنازعات الرياضية في البلاد، قبلت طعن نابولي على العقوبة وأمرت بإعادة المباراة.

ولم يسافر نابولي إلى تورينو لخوض مباراته أمام يوفنتوس، يوم 4 أكتوبر الماضي، ضمن الدوري الإيطالي لكرة القدم، بداعي أن السلطات الصحية المحلية في المدينة أبلغت لاعبيه بالبقاء في المنزل عقب إصابة فردين من التشكيلة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

ورفضت رابطة الدوري طلب نابولي بتأجيل المباراة وقررت اللجنة التأديبية، بعد ذلك اعتباره خاسرا (0-3) مع خصم نقطة من رصيده.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز