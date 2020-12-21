ليستر يمسك بـ "وصافة" الدوري الإنجليزي بفوز على توتنهام

المصدر: د ب أ

تقدم ليستر سيتي لوصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 2 / صفر على مضيفه توتنهام هوتسبير، أمس الأحد في المرحلة الرابعة عشر للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز مانشستر يونايتد 6-2 على ضيفه ليدز يونايتد، وأستون فيلا على مضيفه ويست بروميتش ألبيون 3 / صفر، فيما تعادل شيفيلد يونايتد 1 / 1 مع مضيفه برايتون.

ارتفع رصيد ليستر، الذي حقق فوزه التاسع في المسابقة هذا الموسم مقابل خمس هزائم، إلى 27 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط خلف ليفربول (حامل اللقب)، الذي يتربع على الصدارة.

في المقابل، تجمد رصيد توتنهام، الذي واصل نتائجه الأخيرة المخيبة، بعدما فشل في تحقيق أي فوز للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، عند 25 نقطة، ليتراجع إلى المركز الخامس.

كان ليستر الطرف الأفضل في المباراة، وكان بإمكان لاعبيه إضافة المزيد من الأهداف، لولا سوء الحظ الذي لازم لاعبيه في أكثر من مناسبة، ليلحق الهزيمة الثالثة بتوتنهام في المسابقة هذا الموسم والثانية على التوالي، عقب خسارته أيضا أمام ليفربول في المرحلة الماضية.

افتتح النجم المخضرم جيمي فاردي التسجيل لليستر في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، ليحرز هدفه الحادي عشر في المسابقة هذا الموسم، ويتقاسم المركز الثاني في ترتيب هدافي المسابقة مع الكوري الجنوبي سون هيونغ مين ودومينيك كالفيرت ليوين لاعبي إيفرتون وتوتنهام على الترتيب، بفارق هدفين خلف النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، الذي يتربع على قمة الهدافين حاليا.

وجاء الهدف الثاني لليستر عبر النيران الصديقة، بعدما سجل البلجيكي توبي الديرفيريلد مدافع توتنهام هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 60، فيما عجز لاعبو توتنهام عن تقليص الفارق خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

من جانبه، نصب مانشستر يونايتد السيرك لضيفه ليدز يونايتد، بعدما حقق فوزا كاسحا 6 / 2 على منافسه.

ارتفع رصيد يونايتد، الذي حقق فوزه السادس في مبارياته السبع الأخيرة بالمسابقة، إلى 26 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف أمام إيفرتون، المتساوي معه في نفس الرصيد، في حين توقف رصيد ليدز عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر.

أحرز يونايتد ثنائية مبكرة عن طريق سكوت مكتوميناي في الدقيقتين الثانية والثالثة، قبل أن يضيف البرتغالي برونو فيرنانديز والسويدي فيكتور لينديلوف الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 20 و37.

قلص ليدز الفارق بهدف عن طريق ليام كوبر في الدقيقة 42، لكن دانييل جيمس وبرونو فيرنانديز أضافا الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 66 و70 من ركلة جزاء على الترتيب، قبل أن يسجل ستيوارت دالاس الهدف الثاني لليدز في الدقيقة 73.

وحقق أستون فيلا فوزه الثاني في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة، إثر انتصاره 3 / صفر على مضيفه ويست بروميتش ألبيون.

ارتفع رصيد أستون فيلا إلى 22 نقطة في المركز التاسع، ومازال يمتلك مباراتين مؤجلتين، فيما تجمد رصيد ويست بروميتش، الذي خاض لقائه الأول تحت قيادة مدربه المحنك سام ألاردايس، عند سبع نقاط في المركز قبل الأخير.

افتتح أنور الغازي التسجيل لأستون فيلا مبكرا في الدقيقة الخامسة، قبل أن تتضاعف معاناة ويست بروميتش، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه جاك ليفرمور في الدقيقة 37.

استغل أستون فيلا النقص العددي في صفوف منافسه، ليضيف بيرتراند تراوري وأنور الغازي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 84 و88 من ركلة جزاء على الترتيب.

كان ألاردايس تولى تدريب ويست بروميتش مؤخرا عقب إقالة المدرب الكرواتي سلافين بيليتش بسبب سوء النتائج.

وواصل فريق شيفيلد يونايتد إخفاقه في تحقيق أي انتصار في البطولة، بعدما اكتفى بالتعادل 1 / 1 مع مضيفه برايتون أمس.

ظل شيفيلد قابعا في مؤخرة الترتيب برصيد نقطتين، علما بأنه الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي فوز في المسابقة هذا الموسم، فيما رفع برايتون رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس عشر.

اضطر شيفيلد للعب بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 41، عقب طرد لاعبه جون لوندسترام، لكنه تمكن من أخذ المبادرة وتسجيل هدف التقدم عن طريق جايدن بوجلا في الدقيقة 63.

عجز شيفيلد عن الاحتفاظ بتقدمه في الوقت القاتل، بعدما سجل داني ويلبيك هدف التعادل لبرايتون في الدقيقة 87، ليحصل كل فريق على نقطة التعادل

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