رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على بارما برباعية نظيفة في الدوري الإيطالي

المصدر: د ب أ

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس للفوز على مضيفه بارما 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما السبت في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل فيورنتينا مع هيلاس فيرونا 1/1 وفوز سامبدوريا على كروتوني 3 / 1.

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله ديان كولوسيفسكي في الدقيقة 23 وأضاف كريستسانو رونالدو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 26 و48 قبل أن يسجل ألفارو مورتا الهدف الرابع في الدقيقة 85.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد بارما عند 12 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الثانية، تعادل فريق فيورنتينا مع ضيفه هيلاس فيرونا 1/1.

وتقدم فيرونا بهدف سجله ميجيل فيلوسو في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء وتعادل فيورنتينا بهدف سجله دوسان فالهوفيتش في الدقيقة 19 من ركلة جزاء أيضا.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع عشر كما رفع فيرونا رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع.

وفي المباراة الثالثة، فاز سامبدوريا على كروتوني 3 / 1.

وسجل أهداف سامبدوريا ميكيل دامسجارد وجاكوب جانكتو وفابيو كوالياريلا في الدقائق 26 و36 و65 على الترتيب، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لكروتوني سيمون نوانطو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء.

ورفع سامبدوريا رصيده 17 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد كروتوني عند ست نقاط في المركز العشرين الأخير.

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