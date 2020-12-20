برشلونة يتعثر وأتلتيكو مدريد يعزز صدارته للدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

أهدر برشلونة نقطتين على ملعبه بعدما تعادل مع ضيفه فالنسيا 2 / 2 السبت في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، بينما عزز أتلتيكو مدريد موقعه في صدارة المسابقة بعدما تغلب على إلتشي 3 / 1 .

وفي مباريات أخرى فاز ليفانتي على ريال سوسيداد 2 /1 وفياريال على مضيفه اوساسونا 3 /1.

وافتتح مختار دياخابي التسجيل لفالنسيا في الدقيقة 30 ثم أدرك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التعادل لبرشلونة في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو 21 عاما الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 52، ليكون أول أهداف اللاعب بقميص الفريق الكتالوني.

وفي الدقيقة 69، أدرك ماكسيميليانو جوميز التعادل 2 / 2 لفالنسيا، ليحصد كل من الفريقين نقطة واحدة من المباراة.

وعادل ميسي رقم الجوهرة السمراء البرازيلي بيليه كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في ناد واحد، حيث سجل ميسي اليوم الهدف رقم 643 له بقميص برشلونة، وذلك في 747 مباراة خاضها مع الفريق الكتالوني بمختلف المسابقات، كما سجل بيليه 643 هدفا رفقة سانتوس البرازيلي على مدار 18 عاما ما بين عامي 1956 و1974.

ورفع برشلونة رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس كما رفع فالنسيا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي وقت سابق اليوم، عزز أتلتيكو مدريد موقعه في الصدارة بعدما تغلب على ضيفه إلتشي 3 / 1.

وسجل النجم الأوروجوياني لويس سواريز ثنائية لأتلتيكو مدريد في الدقيقتين 41 و58 وأضاف زميله المهاجم الإسباني المخضرم دييجو كوستا الهدف الثالث للفريق من ضربة جزاء في الدقيقة 80. بينما جاء الهدف الوحيد لفريق إلتشي في الدقيقة 64 وسجله لوكاس بويي.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 29 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام ريال سوسييداد وريال مدريد وتتبقى لأتلتيكو مباراتان مؤجلتان، بينما تجمد رصيد إلتشي عند 14 نقطة في المركز الخامس عشر.

وعلى ملعب "كامب نو"، معقل فريق برشلونة، بدأت المباراة باستحواذ وضغط هجومي متواصل من جانب برشلونة حيث أبدى الفريق رغبة واضحة في التسجيل المبكر، لكن فالنسيا كثف تركيزه على الجانب الدفاعي بشكل كبير ليحبط تحركات ميسي وجريزمان وكذلك مارتن برايثويت وكوتينيو خلال الدقائق الأولى.

وبمرور الوقت بدأ فالنسيا في الدخول في أجواء المباراة تدريجيا وتخلى عن تكتله الدفاعي ليبدأ محاولاته الهجومية، لكن أيا من المرميين لم يواجه خطورة حقيقية لأكثر من 20 دقيقة .

بعدها استعاد برشلونة نشاطه الهجومي وحاصر فالنسيا في وسط ملعبه لدقائق لكنه عانى من صعوبة واضحة في التوغل إلى داخل منطقة الجزاء في ظل التكتل الدفاعي للضيوف.

وفي الدقيقة 27، كاد فالنسيا أن يفجر مفاجأة ويهز الشباك لكن رونالد أراوخو مدافع برشلونة تصدى لمحاولة خطيرة من دينيس تشيريشيف وخوسي لويس جايا.

وفي الدقيقة 29، أنقذ الحارس مارك أندري تير شتيجن شباك برشلونة من هدف محقق، حيث تصدى لكرة خطيرة سددها كارلوس سولر باراجان من حدود منطقة الجزاء، وأخرجها إلى ضربة ركنية.

وبعدها بثوان، اهتزت شباك برشلونة، حيث انطلق مختار دياخابي ببراعة داخل منطقة الجزاء وارتقى لكرة من ضربة ركنية ليصوبها برأسه بدقة في شباك تير شتيجن معلنا تقدم فالنسيا 1 / صفر.

ورد برشلونة بهجمة خطيرة في الدقيقة 33، حيث انطلق كوتينيو ببراعة من منتصف الملعب ثم أرسل الكرة إلى جريزمان المنطلق داخل منطقة الجزاء، لكن الأخير سدد كرة افتقدت القوة المطلوبة ليمسك بها الحارس بسهولة.

وأجرى خافي جارسيا المدير الفني لفالنسيا التبديل الأول في المباراة في الدقيقة 43 حيث أشرك أليكس بلانكو بدلا من يونس موسى.

وأنقذ تير شتيجن شباك برشلونة من هدف محقق مجددا في الدقيقة 45، حيث تصدى ببراعة لرأسية خطيرة من ماكسيميليانو جوميز.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، مرر ميسي طولية إلى جريزمان الذي انطلق داخل منطقة الجزاء لكنه تعرض لعرقلة من جانب خوسي لويس جايا، ليحتسب الحكم ضربة جزاء لصالح برشلونة ويشهر البطاقة الحمراء للاعب جايا.

وتوقف اللعب لثوان، حيث لجأ الحم إلى نظام حكم الفيديو المساعد (فار) ثم عاد ليعلن التراجع عن البطاقة الحمراء ويشهر بطاقة صفراء لجايا، ثم تولى ميسي تنفيذ ضربة الجزاء.

وسدد ميسي الكرة وتصدى لها الحارس لكنها ارتدت إلى جوردي ألبا الذي أرسل عرضية أخفق الدفاع في تشتيتها بالشكل المطلوب لتصل الكرة إلى ميسي الذي أسكنها برأسه في الشباك معلنا تعادل برشلونة 1 / 1 .

ومع بداية الشوط الثاني، دفع رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة باللاعب فرينكي دي يونج بدلا من سيرخيو بوسكيتس.

وبدأ برشلونة الشوط بضغط هجومي مكثف لكن بلنسية تمسك بالتكتل الدفاعي لتفادي اهتزاز الشباك مجددا.

وكاد فالنسيا أن يباغت برشلونة بالهدف الثاني في الدقيقة 49، حيث قدم جونزالو جويديس انطلاقة رائعة على الجهة اليمنى ثم مرر عرضية إلى دينيس تشيريشيف غير المراقب، لكنه سدد الكرة بشكل غريب لتمر بجوار القائم ويهدر فرصة ثمينة لبلنسية.

وفي الدقيقة 52، عزز المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو تقدم برشلونة بالهدف الثاني، حيث شن الفريق هجمة أربكت دفاع بلنسية ووصلت الكرة إلى أراوخو الذي سددها بلمسة مهارية رائعة إلى داخل الشباك معلنا تقدم برشلونة 2 / 1 .

وفي الدقيقة 56، أنقذ الحارس خاومي دومينيك سانشيز شباك فالنسيا من هدف محقق، حيث تصدى لرأسية خطيرة من مارتن برايثوايت إثر عرضية من ميسي.

وتخلى فالنسيا عن التكتل الدفاعي لدقائق قليلة وقدم أكثر من محاولة جادة لكن برشلونة دافع عن شباكه، ثم استعاد تفوقه الهجومي وتوالت محاولاته لكنه وجد صعوبة في التسديد على المرمى.

وفي الدقيقة 69، أدرك ماكسيميليانو جوميز التعادل لفالنسيا، حيث تلقى عرضية من جايا وأسكن الكرة بلمسة مهارية في الشباك معلنا تعادل فالنسيا 2 / 2 .

وكاد كوتينيو أن يسجل لبرشلونة في الدقيقة 72 إثر توغله بمهارة داخل منطقة الجزاء وتسديد كرة قوية لكن الحارس تصدى للكرة ببراعة.

ودفع مدرب برشلونة باللاعب فرانسيسكو ترينكاو بدلا من أنطوان جريزمان في الدقيقة 73 .

وواصل كوتينيو تألقه وانطلق من الجهة اليسرى ثم سدد كرة زاحفة قوية من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 78 لكنها مرت بجوار القائم مباشرة.

وبعدها بثوان، دفع رونالد كومان باللاعب كليمون لونجليه بدلا من كوتينيو، وسدد ميسي ضربة حرة من نقطة خطيرة في الدقيقة 83، لكن الكرة مرت فوق العارضة.

بعدها واصل الفريقان المحاولات الهجومية بحثا عن خطف هدف الفوز والنقاط الثلاث لكن كل المحاولات باءت بالفشل لتنتهي المواجهة بالتعادل 2 / 2 .

وعلى ملعب أل سادار، حسم فياريال فوزه على اوساسونا بهدفين في الشوط الأول وهدف في الشوط الثاني.

وتقدم فياريال بهدفين حملا توقيع جيرارد مورينو وفرناندو نينيو في الدقيقتين السابعة و29 وذلك بعد طرد اريدان هيرنانديز لاعب اوساسونا في الدقيقة 19.

ورد روبرتو توريس بهدف لاوساسونا من ضربة جزاء في الدقيقة 70 لكن جيرارد مورينو سجل الهدف الثاني له والثالث لفياريال في الدقيقة 86.

الفوز رفع رصيد فياريال إلى 25 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد اوساسونا عند 11 نقطة في المركز الأخير.

وعلى ملعب سيوتات دي بلنسية، قلب ليفانتي تأخره بالهدف الذي تقدم به ألكسندر إيساك في الدقيقة 22 إلى فوز مستحق بهدفين حملا توقيع روجر مارتي وخورخي دي فروتوس في الدقيقتين 28 و87.

الفوز رفع رصيد ليفانتي إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد سوسيداد عند 26 نقطة في المركز الثاني.

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