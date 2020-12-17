كلوب يفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم

المصدر: د ب أ

أحرز الألماني يورجن المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم جائزة أفضل مدرب في العالم وذلك في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على جوائز "الأفضل" لعام 2020 .

وتم الإعلان عن فوز كلوب بالجائزة اليوم الخميس خلال حفل الفيفا ، والذي أقيم هذا العام كحدث افتراضي في مقر الفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية دون حضور المتنافسين على الجوائز المختلفة أو الضيوف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وتفوق كلوب على مواطنه هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني والأرجنتيني مارسيلو بييلسا المدير الفني لليدز يونايتد الإنجليزي واللذين وصلا معه للقائمة النهائية.

وقاد الألماني يورجن كلوب فريق ليفربول لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الغائب عنه منذ 30 عاما كما حقق رقما قياسيا لليفربول بحصد 99 نقطة في مسيرته بالمسابقة خلال الموسم الماضي.

وتولى فليك مسؤولية تدريب بايرن في تشرين ثان/نوفمبر 2019 خلفا للمدرب الكرواتي نيكو كوفاتش الذي رحل عن تدريب الفريق لسوء النتائج.

وأعاد فليك ترتيب الأوراق في الفريق وقاده إلى استعادة الاتزان وانطلق بقوة في مختلف المنافسات ليفوز مع الفريق بالثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) بعد أقل من عام على بداية عمله مع الفريق.

وفي المقابل ، قاد الأرجنتيني مارسيلو بييلسا فريق ليدز يونايتد إلى العودة لدوري الدرجة الممتازة بإنجلترا للمرة الأولى منذ 16 عاما.

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