الألماني نوير يفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم

المصدر: د ب أ

أحرز الألماني الدولي مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم جائزة أفضل حارس مرمى في العالم وذلك في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على جوائز "الأفضل" لعام 2020 .

وتم الإعلان عن فوز نوير بالجائزة اليوم الخميس خلال حفل الفيفا ، والذي أقيم هذا العام كحدث افتراضي في مقر الفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية دون حضور المتنافسين على الجوائز المختلفة أو الضيوف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وتفوق نوير في الاستفتاء على الجائزة على البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي والسلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني.

ولعب نوير دورا بارزا في فوز بايرن بلقب الدوري الألماني (بوندسليغا) بالموسم الماضي حيث خاض 33 من 34 مباراة للفريق في المسابقة ، واهتزت شباكه 31 مرة خلال هذه المباريات بمتوسط أقل من هدف واحد في المباراة الواحدة كما خاض جميع المباريات الـ11 للفريق في رحلته نحو منصة التتويج بلقب دوري الأبطال الأوروبي.

وفاز نوير مع الفريق بلقب كأس ألمانيا وإن لم يشارك مع الفريق في أي من مباريات البطولة.

ولعب البرازيلي أليسون بيكر دورا بارزا في فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي ليكون الأول للفريق في المسابقة خلال آخر ثلاثة عقود ، كما قاد الفريق للقب كأس العالم للأندية خلال ديسمبر الماضي.

وبلغ متوسط اهتزاز شباكه أقل من هدف واحد في المباراة الواحدة.

وقدم السلوفيني يان أوبلاك أداء متميزا مع أتلتيكو مدريد في الموسم الماضي وخاض جميع المباريات الـ38 للفريق بالدوري الإسباني ليقوده إلى احتلال المركز الثالث في المسابقة خلف ريال مدريد وبرشلونة.

وأصبح يان أوبلاك أسرع حارس يصل إلى حاجز الـ100 مباراة خالية من الأهداف في شباكه على مدار تاريخ الدوري الإسباني.

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