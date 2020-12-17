برشلونة يواجه سوسيداد وريال مدريد ضد بيلباو في السوبر الإسباني

المصدر: د ب أ

سيلعب برشلونة مع ريال سوسيداد، المنافس على قمة الدوري الإسباني لكرة القدم، في قبل نهائي كأس السوبر الإسبانية، بينما سيلعب ريال مدريد حامل اللقب مع أتليتيك بيلباو في المواجهة الأخرى.

وأجريت القرعة اليوم الخميس في مقر الاتحاد الإسباني بمشاركة أول فريقين في الدوري الإسباني الموسم الماضي وطرفي نهائي كأس الملك.

ولم يتم حتى الآن إقامة نهائي كأس الملك للموسم الماضي بين سوسيداد وبيلباو بسبب قيود متعلقة بجائحة كوفيد-19.

وأقيمت كأس السوبر بمشاركة أربعة فرق لأول مرة العام الماضي، وكان من المفترض إقامتها في السعودية بعد اتفاق مع الاتحاد الإسباني في 2019، لكن تقرر نقلها إلى الأندلس بعدما قررت الحكومة السعودية عدم استضافة المباريات بسبب قيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا.

وذكرت تقارير أن عقد السعودية لاستضافة كأس السوبر لمدة ثلاث سنوات تم تمديده لعام إضافي تعويضا عن هذا الموقف.

وسيلعب برشلونة مع سوسيداد في 13 يناير في قرطبة بينما يواجه ريال مدريد منافسه بيلباو بعدها بيوم واحد في ملقة. وستقام المباراة النهائية في أشبيلية في 17 يناير.

وسحبت قرعة كأس السوبر للسيدات أيضا وسيلعب برشلونة مع أتليتيكو مدريد في قبل النهائي بينما يلتقي ليفانتي مع لوجرونو.

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