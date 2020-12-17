ميلان ينتفض مرة أخرى ليتعادل في جنوى ويحافظ على صدارة الكالتشيو

المصدر: رويترز

عوض ميلان تأخره مرتين ليتعادل 2-2 مع مضيفه جنوى المتعثر أمس الأربعاء ويحافظ على صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وهز ماتيا ديسترو مهاجم جنوى الشباك مرتين في الشوط الثاني، لكن الفريق الضيف أدرك التعادل سريعا في المناسبتين عبر دافيدي كالابريا وبيير كالولو.

وافتقر ميلان، الذي تعادل مع بارما يوم الأحد بعد تأخره 2-صفر، للسلاسة في ظل غياب بعض اللاعبين بسبب الإصابة أو الراحة مثل زلاتان إبراهيموفيتش وتيو هرنانديز وسايمون كاير وإسماعيل بن ناصر.

لكن التعادل حافظ لميلان على صدارة البطولة برصيد 28 نقطة وسجله الخالي من الهزيمة غير إن جاره إنتر ميلان قلص الفارق إلى نقطة واحدة بعد تغلبه على نابولي.

وتقدم جنوى إلى المركز 18 فوق تورينو لكنه ما زال متأخرا بثلاث نقاط عن منطقة الأمان.

وكان اللقاء يمضي بوتيرة بطيئة حتى استغل ديسترو كرة مرتدة من الحارس جيانلويجي دوناروما ليفتتح التسجيل في الشوط الثاني.

وتعادل كالابريا بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء قبل أن يعود ديسترو لهز الشباك مجددا بضربة رأس بينما أنقذ كالولو ميلان قبل سبع دقائق على النهاية.

وهذا أول هدف للاعب البالغ عمره 20 عاما مع فريق المدرب ستيفانو بيولي الذي حقق رقما قياسيا جديدا بتسجيل هدفين على الأقل في 14 مباراة متتالية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي متفوقا على سلسلة تورينو عام 1948.

وتعادل فيورنتينا المتعثر 1-1 مع ضيفه ساسولو صاحب المركز الخامس وكافح بولونيا بعد تأخره مرتين ليتعادل 2-2 في سبيتسيا.

وتغلب سامبدوريا 2-1 على مضيفه فيرونا بينما تعادل بارما بدون أهداف مع كالياري.

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