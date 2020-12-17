البايرن يقلب الطاولة على فولفسبورغ بثنائية ليفاندوفسكي في الـ "بوندسليغا"

المصدر: د ب أ

قلب بايرن ميونيخ تأخره بهدف إلى فوز 2 / 1 على ضيفه فولفسبورغ، أمس الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وتقدم فولفسبورy عن طريق ماكسيمليان فيليب في الدقيقة الخامسة، قبل أن يسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 50 نجح ليفاندوفسكي في تسجيل الهدف الثاني لبايرن ميونخ.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف المتصدر باير ليفركوزن، فيما تجمد رصيد فولفسبورy عند 21 نقطة في المركز الخامس.

وفي مباراة أخرى، عزز باير ليفركوزن صدارته لترتيب المسابقة، بعد اكتساحه لمضيفه كولون 4 / صفر.

وتقدم ليفركوزن في الدقيقة الثامنة عن طريق ميتشل فييسر، قبل أن يضيف موسى ديابي الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة.

وفي الدقيقة 54 سجل باتريك شيك الهدف الثالث، قبل أن يختتم فلوريان فيرتز رباعية فريقه في الدقيقة 59.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 28 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة عن بايرن ميونdخ، فيما تجمد رصيد كولون عند عشر نقاط في المركز الخامس عشر.

وفي مباراة أخرى لحساب المرحلة ذاتها تغلب لايبزغ على مضيفه هوفنهايم 1 / صفر.

وسجل يوسف بولسن هدف المباراة الوحيد للايبزغ في الدقيقة 60.

ورفع لايبزغ رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد هوفنهايم عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتغلب فريق أوجسبورغ على مضيفه أرمينيا بيلفيلد 1 / صفر.

وسجل جيفري هدف الفوز لأوجسبورغ في الدقيقة 85.

ورفع أوجسبورغ رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع، فيما يحتل أرمينيا بيلفيلد المركز السادس عشر برصيد سبع نقاط.

بدأت المباراة بضغط من جانب فولفسبورغ الذي أراد أن يباغت منافسه مبكرا، فيما بادل بايرن ميونيخ منافسه الهجوم بحثا بدوره عن هدف التقدم.

وفي الدقيقة الخامسة نجح ماكسيمليان فيليب في تسجيل هدف التقدم لفولفسبورغ، مستفيدا من كرة عرضية من الجهة اليمنى نفذها زميله كيفن مبابو، ليضعها فيليب من الوضع طائرا في شباك الحارس مانويل نوير.

وبعد الهدف اندفع بايرن بحثا عن تسجيل هدف التعادل في شباك فولفسبورغ، فيما تراجع الفريق الضيف الذي أراد تأمين الهدف الذي سجله في شباك الفريق البافاري.

ورغم الالتزام الدفاعي لفولفسبورغ، إلا أن ذلك لم يمنع البولندي روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، حينما أرتقى لكرة عرضية من كينجسلي كومان، ليحولها بضربة رأس في شباك الحارس كوين كاستيليس لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني كثف بايرن ميونيخ من هجماته على مرمى ضيفه، محاولا إضافة الهدف الثاني، فيما استمر تراجع فولفسبورغ إلى منطقة جزائه.

وفي الدقيقة 50 نجح ليفاندوفسكي مجددا في تسجيل الهدف الثاني لبايرن ميونيخ، بعدما استفاد من تمريرة طويلة من المدافع جيروم بواتينغ، ليدخل بالكرة منطقة جزاء فولفسبورغ ويراوغ المدافع ماكسينس لكرواكس ويسدد الكرة بقوة في شباك كاستيليس.

بعد الهدف اندفع فولفسبورغ محاولا تعديل النتيجة، لكن الانضباط الدفاعي والتكتيكي لنجوم بايرن ميونيخ حال دون ذلك، بل وأضاع الفريق البافاري العديد من الفرص التي كان من شأنها زيادة عدد الأهداف.

ولم تشهد باقي دقائق المباراة أي جديد، حيث لم تفلح محاولات فولفسبورغ في تعديل النتيجة، فيما حافظ بايرن على تقدمه في المباراة، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلنا فوز بايرن ميونيخ على فولفسبورج 2 / 1.

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