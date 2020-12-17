برشلونة يقلب تأخره أمام سوسيداد إلى فوز صعب في الدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

قلب فريق برشلونة تأخره بهدف أمام ضيفه ريال سوسيداد إلى فوز 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم ريال سوسيداد بهدف سجله ويليان خوسي دا سيلفا في الدقيقة 27، وتعادل برشلونة بهدف سجله جوردي ألبا في الدقيقة 31، وأضاف فرينكي دي يونغ الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 43.

بهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس بفارق ست نقاط عن أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد وريال مدريد أصحاب المراكز من الأول للثالث على الترتيب.

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