ليل يعزّز صدارته للدوري الفرنسي بثنائية في ديجون

المصدر: د ب أ

عزز فريق ليل موقعه في صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه ديجون 2 / صفر أمس الأربعاء في المرحلة الخامسة عشر من المسابقة.

وفي مباريات أخرى جرت أمس بالمرحلة نفسها، تغلب ميتز على مضيفه مونبلييه 2 / صفر وستراسبورغ على مضيفه أنجيه 2 / صفر وستاد ريمس على نانت 3 / 2 ونيس على مضيفه نيم أولمبيك 2 / صفر.

ورفع ليل رصيده إلى 32 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب منافسيه ليون صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ديجون عند تسع نقاط في المركز العشرين الأخير.

وافتتح يوسف يازيسي التسجيل لفريق ليل في الدقيقة 19 ثم أضاف زميله تيموتي وياه الهدف الثاني للفريق في الثواني الأخيرة من المباراة.

كذلك تغلب ميتز على مضيفه مونبلييه بهدفين نظيفين سجلهما أرون ليا وحبيب ماجيا في الدقيقتين 50 و90، وجاء هدف ليا من ضربة جزاء.

ورفع ميتز رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني عشر بينما تجمد رصيد مونبلييه عند 26 نقطة في المركز الخامس.

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