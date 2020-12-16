"ثنائية" بن زيمة تقود الريال مدريد للتفوق على 10 لاعبين من بيلباو

المصدر: رويترز

بذل ريال مدريد جهدا كبيرا أمام عشرة لاعبين من أتليتيك بيلباو لكن انتصر في نهاية المطاف 3-1 في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس الثلاثاء بفضل هدفين من كريم بن زيمة ليحقق انتصاره الرابع على التوالي بجميع المسابقات.

وطُرد راؤول جارسيا مهاجم بيلباو في الدقيقة 13 لحصوله على الإنذار الثاني، لكن ريال مدريد لم يتقدم سوى في نهاية الشوط الأول بتسديدة منخفضة من توني كروس.

وواصل الفريق القادم من إقليم الباسك التأقلم جيدا على النقص العددي في الشوط الثاني وأدرك التعادل عن طريق أندير كابا في الدقيقة 52 قبل أن يعيد بن زيمة حامل اللقب للمقدمة بضربة رأس في الدقيقة 74.

وأهدر ميكل فيسجا لاعب بيلباو البديل فرصة هائلة للتعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن تيبو كورتوا حارس ريال مدريد تصدى لمحاولته بطريقة رائعة وقتل بن زيمة المباراة بالهدف الثالث من هجمة مرتدة بعدها مباشرة.

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