غريزمان ينهي علاقته التجارية مع هواوي بسبب معاملة مسلمي الإيغور

المصدر: رويترز

أعلن أنطوان جريزمان لاعب برشلونة ومنتخب فرنسا لكرة القدم في بيان على انستغرام اليوم الخميس إنهاء علاقته التجارية مع شركة هواوي احتجاجا على طريقة التعامل مع مسلمي الإويغور.

وكتب غريزمان الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا "أعلن إنهاء الشراكة التي تربطني بهذه الشركة على الفور".

ويقول خبراء من الأمم المتحدة ونشطاء إن مليونا على الأقل من عرقية الإيغور وغيرهم من المسلمين محتجزون في مراكز في شينجيانغ تصفها الصين بأنها مراكز تدريب تساعد في القضاء على الإرهاب والتطرف وتزويد الناس بمهارات جديدة.

ويعمل غريزمان سفيرا لهواوي منذ 2017 كما عمل مع الشركة أثناء وجوده في ناديه السابق أتليتيكو مدريد من بينها الترويج لهاتف محمول يحمل علامة أتليتيكو في 2016.

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