البايرن وأتلتيكو إلى الدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

المصدر: د ب أ

اختتم بايرن ميونيخ الألماني مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بانتصار متواضع على ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي، حيث تغلب عليه 2 / صفر مساء أمس الأربعاء في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى، التي شهدت أيضا تأهل أتلتيكو مدريد الإسباني إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) إثر فوزه على مضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي 2 / صفر.

ورفع حامل اللقب بايرن ميونيخ، الذي كان قد حسم بالفعل تأهله من صدارة المجموعة في وقت سابق، رصيده إلى 16 نقطة كما رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ريد بول سالزبورغ في المركز الثالث عند أربع نقاط، وتحول للمشاركة في الدوري الأوروبي، وودع لوكوموتيف موسكو المنافسات الأوروبية بعد أن تجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الرابع الأخير.

افتتح نيكلاس شوله التسجيل لبايرن ميونخ في الدقيقة 63، ليكون أول أهداف اللاعب في دوري أبطال أوروبا، ثم أضاف زميله إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 80.

كذلك حسم أتلتيكو مدريد مباراته أمام ريد بول سالزبورغ وبطاقة التأهل للدور الثاني بهدفين سجلهما ماريو هيرموسو ويانيك فيريرا كاراسكو في الدقيقتين 39 و86 من المباراة التي أقيمت على ملعب ريد بول أرينا.

وعلى ملعب أليانز أرينا في ميونيخ، أجرى هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ عدة تغييرات في التشكيلة الأساسية، ودفع باللاعب موتينج كرأس حربة أمام الثلاثي ليروي ساني وتوماس مولر ودوجلاس كوستا وأشرك خلفهم ليون جوريتسكا ومارك روكا.

بينما دفع في خط الدفاع بالرباعي، بونا سار وجيروم بواتينغ وشوله وألفونسو ديفيز.

بدأت المباراة بإيقاع لعب متوسط وفرض بايرن سيطرته على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى دون التعجل في بدء المحاولات التهديفية.

وبمرور الدقائق الأولى بدأ بايرن ميونيخ محاولاته لهز الشباك لكن لوكوموتيف موسكو كثف تركيزه بشكل أساسي على الجانب الدفاعي كما افتقدت محاولات بايرن ميونخ الجدية المطلوبة.

وكاد ليروي ساني أن يفتتح التسجيل لبايرن ميونيخ في الدقيقة 18 لكنه سدد كرة مرت فوق العارضة مباشرة.

وسدد دوجلاس كوستا لاعب بايرن في الدقيقة 30 من على حدود منطقة الجزاء لكنها افتقدت القوة اللازمة ليمسك بها الحارس جويليرمي بسهولة.

وتوغل ماتشيا ريبوس لاعب لوكوموتيف موسكو إلى داخل منطقة جزاء بايرن ميونيخ في الدقيقة 35 وسدد الكرة بقوة لكن الحارس مانويل نوير تصدى لها بثبات.

وفي الدقيقة 38، تصدى مارك روكا لاعب وسط بايرن ميونيخ لمحاولة خطيرة من لوكوموتيف موسكو.

ورد بايرن ميونيخ بهجمة مرتدة سريعة، انتهت بتسديدة قوية من النجم توماس مولر لكن الكرة ارتطمت بالشباك من الخارج.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ أول تبديل في المباراة وأشرك سيرج جنابري بدلا من توماس مولر.

وبدأ الشوط الثاني بإيقاع لعب أسرع، وكاد بايرن أن يسجل في الدقيقة 49 عندما مرر البديل جنابري عرضية قابلها موتينغ بتسديدة مباشرة لكن الكرة مرت بجوار القائم.

وبعدها بثوان، أحبط حارس مرمى لوكوموتيف موسكو أخطر فرص بايرن ميونخ في المباراة حيث تصدى لرأسية خطيرة من شوله.

وفي الدقيقة 54، مرر ساني عرضية إلى موتينغ الذي وجه الكرة بلمسة مهارية خادعة لكن الحارس جويليرمي كان متيقظا وتصدى لها.

وفي الدقيقة 57، مرر ألفونسو ديفيز عرضية خادعة إلى داخل منطقة الجزاء وصلت إلى جنابري الذي سدد بقوة وتصدى الحارس للكرة لترتد إلى جنابري الذي سددها مجددا لكنها مرت بجوار القائم.

وأجرى فليك التبديل الثاني في الدقيقة 61، حيث أشرك جمال موسيالا بدلا من جوريتسكا.

وفي الدقيقة 63، افتتح شوله التسجيل لبايرن ميونيخ، حيث ارتقى لكرة عالية من ضربة ركنية وصوبها برأسه إلى داخل الشباك.

وأجرى فليك تغييرين دفعة واحدة في الدقيقة 69، حيث أشرك لوكاس هيرنانديز وكريس ريتشاردز بدلا من بواتينغ وديفيز.

وكاد لوكوموتيف موسكو أن يدرك التعادل في الدقيقة 74، حيث سدد ماتشيا ريبوس كرة خطيرة من ضربة حرة، لكنها مرت بجوار القائم مباشرة.

وواصل بايرن ميونيخ تفوقه في الاستحواذ والضغط الهجومي ليعزز تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 80، وسجله موتينغ حيث راوغ ساني الدفاع ببراعة ثم مرر طولية إلى جنابري الذي هيأ الكرة إلى موتينغ ليسددها بقوة في الشباك، معلنا تقدم بايرن ميونيخ 2 / صفر.

بعدها واصل بايرن ميونيخ استحواذه وضغطه الهجومي وقدم أكثر من محاولة تهديفية لكنها لم تسفر عن جديد لتنتهي المباراة بفوز بايرن ميونخ 2 / صفر.

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