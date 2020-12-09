لاتسيو يصعد لدور الـ 16 بدوري الأبطال لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً

المصدر: رويترز

صعد لاتسيو إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما أمس الثلاثاء رغم تعادله 2-2 مع ضيفه كلوب بروج، الذي أكمل الشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين.

وكان لاتسيو يحتاج إلى التعادل على الأقل للتأهل وبدا مسيطرا تماما على المباراة بعد أن تقدم 2-1 في أقل من نصف ساعة عبر خواكين كوريا وتشيرو إيموبيلي من ركلة جزاء بينما طرد إدوارد سوبول من الفريق الزائر في الدقيقة 39.

لكن التوتر نال من الفريق الإيطالي في الشوط الثاني وازداد قلقه بعد هدف التعادل الذي سجله هانز فاناكن بالرأس في الدقيقة 76.

وفي نهاية مثيرة سدد شارل دي كيتيلير في عارضة مرمى لاتسيو في الوقت المحتسب بدل الضائع ليتماسك الفريق الإيطالي ويحتل المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد عشر نقاط بينما يأتي كلوب بروج في المركز الثالث بثماني نقاط. ويتصدر بروسيا دورتموند المجموعة برصيد 13 نقطة.

وكانت آخر مرة تخطى فيها الفريق الإيطالي دور المجموعات في موسم 1999-2000.

وقال سيمون مينيوليه حارس كلوب بروج "بعد المباراة الأولى قلت إن التأهل سيحسم في آخر جولة بالمجموعة، لكني لم أكن أعتقد أن الأمر سيحسم في الثواني الأخيرة اليوم.

"إنها خبرة كبيرة للاعبين الشبان في الفريق. سيتعلمون الكثير من هذه التجربة وسيتطورون في المستقبل".

ونال سوبول إنذاراً في الدقيقة الثانية بسبب مخالفة ضد مانويل لاتساري سيتحسر عليها لاحقا. وتقدم لاتسيو بهدف في الدقيقة 12 بواسطة خواكين كوريا الذي تابع كرة مرتدة بعد أن تصدى مينيوليه لتسديدة لويس ألبيرتو.

وعادل الفريق البلجيكي النتيجة بهدف مماثل بعد ثلاث دقائق أخرى بواسطة رود فورمر من متابعة لتسديدة تصدى لها الحارس بيبي رينا من نوا لانج.

وحصل إيموبيلي على ركلة جزاء ونفذها بنجاح ليضع لاتسيو في المقدمة بعد 27 دقيقة ليهز الشباك للمباراة التاسعة على التوالي في كل المسابقات.

وبعد هطول الأمطار بغزارة أفلت سوبول من عقوبة بعد مخالفة ثانية ضد لاتساري لكنه عاد وارتكب مخالفة ثالثة ضد اللاعب ذاته تسببت في طرده.

وبدلا من الهيمنة في الشوط الثاني نال التوتر من لاتسيو.

وأهدر إيموبيلي فرصة إضافة الهدف الثالث بعد أن سدد فوق المرمى ليستبدله المدرب سيموني إنزاجي مع لويس ألبيرتو ولوكاس ليفا.

وبعدها سجل فاناكن من عرضية فورمر لتزداد الإثارة في الدقائق الأخيرة.

وقال إيموبيلي "نحن فخورون بهذا الانجاز. مر وقت طويل على تأهل الفريق لهذه المرحلة. كان يجب استغلال الفرص التي لاحت لنا اليوم بدلا من الإثارة في آخر المباراة. كان يتعين علي التسجيل قبل استبدالي".

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