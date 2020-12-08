خيمنيز يخرج من المستشفى بعد جراحة لعلاج كسر في الجمجمة

المصدر: رويترز

قال ولفرهامبتون واندرارز المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن مهاجمه راؤول خيمنيز خرج من المستشفى بعد خضوعه إلى جراحة لعلاج كسر في الجمجمة.

وأصيب خيمنيز (29 عاما) بعد اصطدامه برأس ديفيد لويز مدافع أرسنال في استاد الإمارات الشهر الماضي. وتلقى المهاجم المكسيكي علاجا طويلا على أرض الملعب قبل نقله على محفة إلى المستشفى.

وقال ولفرهامبتون في حسابه على تويتر "هناك بعض الأنباء الجيدة. خرج راؤول خيمنيز من المستشفى ويخلد الآن للراحة في منزله برفقة عائلته".

ولم يتحدد أي جدول زمني لتعافي المهاجم المكسيكي وقال مدربه نونو إسبريتو سانتو إنه لن يتعجل عودة هدافه إلى اللعب.

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