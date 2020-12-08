تغريم مدرب المنتخب النرويجي بسبب خرق قواعد الحجر الصحي

المصدر: د ب أ

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن ستال سولباكن المدير الفني الجديد للمنتخب النرويجي لكرة القدم، تم تغريمه بسبب خرقه لقواعد الحجر الصحي.

وقال سولباكن في تصريحات لصحيفة "في جي" اليومية التي تصدر في أوسلو إنه تم تغريمه بمبلغ 20 ألف كرونة (2300 دولار)، بسبب عدم الالتزام بالعزل الذاتي لمدة عشرة أيام.

وكان سولباكن في فترة الحجر الصحي حينما حضر مباراة كرة قدم يوم الأحد الماضي، كما زار ملعب "اوليفال" الوطني في العاصمة أوسلو.

وكان سلوباكن 52 عاما قد عاد إلى النرويج قادما من الدنمارك، وقال لصحيفة "في جي" إنه أخطأ في احتساب عدد الأيام منذ وصوله.

وتم تعيين سلوباكن كمدير فني جديد للمنتخب النرويجي، وذلك عقب قيادته لفريق كوبنهاجن الدنماركي.

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