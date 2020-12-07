صلاح يقود ليفربول لاكتساح وولفرهامبتون برباعية في الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

قاد النجم الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لاستعادة نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما أحرز هدفا وصنع آخر خلال فوز الفريق الأحمر 4 / صفر على ضيفه وولفرهامبتون أمس الأحد في المرحلة الحادية عشر للمسابقة.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 24 نقطة، ليزاحم توتنهام، المتساوي معه في نفس الرصيد، في صدارة ترتيب البطولة، في حين تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 17 نقطة في المركز العاشر.

افتتح صلاح التسجيل لليفربول في الدقيقة 24، ليرفع رصيده التهديفي في المسابقة هذا الموسم إلى 9 أهداف، ويتقاسم المركز الثالث في قائمة هدافي البطولة العريقة مع جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، بفارق هدفين خلف دومينيك كالفيرت ليوين، مهاجم إيفرتون الذي يتصدر ترتيب هدافي المسابقة هذا الموسم حاليا، وبفارق هدف خلف هيونج مين سون هداف توتنهام.

وكان هذا هو الهدف الأول لصلاح مع ليفربول منذ شهر تقريبا، حيث يرجع هدفه الأخير إلى الثامن من نوفمبر الماضي، عندما تعادل الفريق 1 / 1 مع مضيفه مانشستر سيتي، قبل أن يصاب بفيروس كورونا المستجد خلال تواجده مع منتخب مصر في فترة التوقف الدولي الماضية.

وفي الشوط الثاني، أضاف الهولندي جيورجينيو فينالدوم الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 59، قبل أن يحرز الكاميروني جويل ماتيب الهدف الثالث في الدقيقة 68 من ضربة رأس، إثر متابعته لتمريرة عرضية رائعة من (الملك المصري)، كما تطلق عليه جماهير ليفربول دائما.

وفي الدقيقة 78، أضاف ساديو ماني الهدف الرابع لليفربول، ليختتم بها مهرجان الأهداف، ويستعيد بذلك ليفربول نغمة الانتصارات، في الظهور الأول لجماهيره في المدرجات في المسابقة هذا الموسم، بعدما تعادل 1 / 1 مع برايتون في المرحلة الماضية للبطولة.

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