ألكمار الهولندي يقيل مدربه

المصدر: رويترز

أعلن نادي ألكمار الهولندي استغناءه عن خدمات مدربه أرني سلوت اليوم السبت، بعد تردد أنباء عن توليه تدريب فينوورد الموسم المقبل رغم أن الفريق لم يخسر في الموسم الجاري للدوري المحلي.

وجاء قرار الاستغناء عن خدمات سلوت البالغ 42 عاما بعد يوم من تقارير إعلامية في هولندا قالت إنه مرشح بقوة لتولي تدريب فينوورد خلفا لديك أدفوكات البالغ 73 عاما في الموسم المقبل.

وقال ماكس هويبرتس المدير التقني للنادي في بيان:"قرر النادي الانفصال (عن المدرب) بصورة فورية. نريد أن يكون تركيز مدربنا منصبا تماما على ألكمار".

وأشار ألكمارفي بيانه أنه تحدث إلى سلوت بعد التقارير الإعلامية ثم اتخذ قرار الإقالة بعد ذلك.

وفي الموسم الماضي قاد سلوت ألكمار إلى تقاسم الصدارة مع أياكس أمستردام قبل توقف البطولة بسبب انتشار فيروس كورونا قبل أن يتم لاحقا إلغاء الموسم الكروي.

ويحتل ألكمار حاليا المركز السابع بين فرق الدوري الهولندي ولم يخسر في أول تسع جولات من الموسم لكنه يتخلف بفارق 10 نقاط عن أياكس المتصدر الذي لعب 10 مباريات.

وقال أدفوكات في الأسبوع الماضي إنه لن يستمر في مهمته الحالية على رأس الجهاز الفني لفينوورد بعد انتهاء الموسم الحالي ومن ثم رشحت وسائل إعلام محلية سلوت لتولي المهمة خلفا له.

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