كلوب مستاء من تأثيرات خروج بريطانيا على اللعبة

المصدر: رويترز

عبر الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول بطل دوري انجلترا الممتاز لكرة القدم عن شعوره بالإحباط بسبب تأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على صفقات الانتقالات في ظل تطبيق لوائح جديدة بداية من أول يناير كانون الثاني المقبل.

ولن يسمح لأندية الدوري الانجليزي الممتاز بالتعاقد مع لاعبين من دول الاتحاد الأوروبي بدون تصريح عمل في حين لن يسمح بالتعاقد مع اللاعبين الأجانب الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما تطبيقا للوائح ما بعد الخروج البريطاني من أوروبا.

ونقلت صحيفة الجارديان عن كلوب قوله "حتى الآن انتظر أول مزية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. ما الذي تحسن فعليا بعد الخروج.

"بالتأكيد أنا غير مؤهل للحكم على هذه الأمور لكني كشخص مهتم فإنني أنتظر أول تأثير إيجابي للخروج".

وأشار كلوب إلى أن مسؤولي كرة القدم فعلوا كل المستطاع لتخفيف تأثيرات الخروج على مجالهم مؤكدا أن النتائج كان من الممكن أن تكون أكثر سوءا لولا تحرك هؤلاء المسؤولين.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز