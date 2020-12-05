"فيفا" يرغب في تطوير قاعدة التسلل

المصدر: رويترز

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، أن مؤسسته تريد تطوير قاعدة التسلل التي صارت مصدراً متكرراً لإثارة الجدل، لكنه أشار إلى صعوبة التوصل إلى إجماع وسط مناقشات الخبراء.

سمح نظام حكم الفيديو المساعد للحكام بمراجعة حالات التسلل، لكن يشعر كثيرون أنه رغم دقة التكنولوجيا فإنها ليست من روح اللعبة، وتتطلب مراجعة اللقطات الكثير من الدقائق لحين اتخاذ قرار.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحافي: "تطورت قاعدة التسلل خلال آخر 100 عام، ونناقشها الآن أيضاً".

وأضاف: "نتطلع لتحسين القاعدة ليس بسبب حكم الفيديو، وإنما لحماية الكرة الهجومية".

وتابع: "السؤال الآن هل نمنح ميزة أكبر للاعب المهاجم؟، وهل سيساعد عدم وجود تسلل بهامش بسيط؟، هناك الكثير من المناقشات حالياً".

لكنه أشار إلى صعوبة الاستقرار على أرضية مشتركة بين الخبراء، وهم من اللاعبين السابقين والحكام.

واختتم: "يوجد انقسام في الآراء، ووجهات النظر دائماً".

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