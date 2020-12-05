نابولي يخلد اسم مارادونا بإطلاق اسمه على ملعبه

المصدر: رويترز

أعلن مجلس مدينة نابولي الجمعة عن تغيير اسم استاد سان باولو الخاص بفريق نابولي ليحمل اسم دييجو أرماندو مارادونا تكريما للأسطورة الأرجنتيني الراحل الذي قاد الفريق للتتويج بلقبيه الوحيدين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم وكأس الاتحاد الأوروبي.

وتوفي مارادونا الأسبوع الماضي بعد إصابته بأزمة قلبية في منزله بضواحي بوينس أيرس بعد أقل من شهر على احتفاله بعيد ميلاده 60.

وصدق مجلس المدينة على مقترح رئيس البلدية لويجي دي ماجيستريس لتغيير اسم الاستاد تكريما لبطل العالم الذي سجل 115 هدفا خلال سبع سنوات مع النادي.

وقال أوريليو دي لورنتيس رئيس نادي نابولي لمحطة سكاي الإيطالية "تواصلت مع السلطات المحلية خلال آخر 17 عاما وكنت أطلب دائما شراء الاستاد وتغيير اسمه إلى دييجو أرماندو مارادونا".

وأضاف "بعد ذلك سنطلق على الاستاد الاسمين سان باولو بحكم العادة ومارادونا. لن يتغير الكثير لكن هذا قرار صائب تقديرا لمارادونا وحتى اذا كنا سنبني استادا جديدا سأطلق عليه هذا الاسم".

وتابع "سنوات مارادونا هنا لن تمحى من ذاكرة سكان نابولي".

وتعاقد مارادونا مع نابولي في 1984 وساعد النادي في التفوق على أندية الشمال الغنية مثل يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان وقلب الدوري الإيطالي رأسا على عقب في فترة وجيزة.

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