إنفانتينو : كأس العالم للأندية 2021 ستقام بـ7 فرق

المصدر: د ب أ

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة، عقب اجتماع للمجلس، إن بطولة كأس العالم للأندية في 2021 ستقام بنظامها الحالي وستضم سبعة فرق بدلا من 24.

وأراد إنفانتينو مشاركة 24 فريقا في الحدث الجديد الذي يقام في الصين في منتصف عام 2021 ، ولكن أدى انتشار فيروس كورونا لتأجيل بطولتي أمم أوروبا وكوبا أمريكا من العام الحالي للعام المقبل.

وبدلا من محاولة جذب الانتباه من البطولتين في عام 2021، ستقام بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة سبعة فرق في اليابان في ديسمبر.

وقال إنفانتينو أيضا، الذي قدم تعازيه في وفاة أرماندو مارادونا مع بداية المؤتمر الصحفي، إن مجلس الفيفا صدق على الإصلاحات ليحمي بشكل أفضل اللاعبات والمدربات فيما يتعلق بقضايا مثل أجازة الأمومة.

وقال :"يجب أن نتأكد من أن بإمكاننا تهيئة المجال لهن لكي يتألقن".

وقال أيضا أن مجموعة معنية بالارتجاج ستقدم المشورة للفيفا، بينما تم تمديد النوافذ الدولية مرة أخرى لتجنب الاختناقات التي تسبب بها الوباء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز