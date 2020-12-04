اتحاد محترفات التنس يخطط لبدء موسم 2021 خارج أستراليا

المصدر: رويترز

أكد رئيس اتحاد محترفات التنس، ستيف سايمون، أن الاتحاد يخطط لبدء موسم 2021 في الأسبوع الأول من يناير المقبل خارج أستراليا، قبل وصول اللاعبين إلى ملبورن للدخول في حجر صحي، قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة.

يتوقع أن يتأجل انطلاق أستراليا المفتوحة من موعده الأصلي في 18 يناير (كانون الثاني)، بينما تستمر المحادثات بين الاتحاد الأسترالي للتنس والسلطات المحلية حول الإجراءات التي ستطبق خلال البطولة الكبرى الأولى في الموسم.

ورغم استمرار المحادثات حول موعد وصول اللاعبين إلى أستراليا، وما سيسمح لهم القيام به فترة خلال الحجر الصحي وهي 14 يوماً، فإن سايمون على ثقة بأن البطولة ستقام كما هو مقرر.

وقال سايمون: "نحن نتوقع إقامة أستراليا المفتوحة كما هو مقرر، بالتأكيد سيخضع المشاركون في أستراليا المفتوحة لحجر صحي، وهذا ما سيشكل تحديات بالنسبة لشهر يناير (كانون الثاني)".

وأضاف: "نحن نأمل الآن في الانتهاء من وضع خطط لبدء الموسم الجديد، واستضافة بعض البطولات بداية من 4 يناير (كانون الثاني)‭"‬.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز