مورينيو: عانينا لتحفيز اللاعبين في الدوري الأوروبي

المصدر: رويترز

قال جوزيه مورينيو إن بعض لاعبيه يفتقرون للحافز للعب في دور المجموعات بالدوري الأوروبي لكرة القدم بعد التعادل 3-3 مع مضيفه لاسك لينتس النمساوي أمس الخميس.

وهز توتنهام الشباك من ركلتي جزاء عبر جاريث بيل وديلي آلي وفيما بينهما أحرز سون هيونج-مين الهدف الثاني لكن لاسك استحق التعادل بتسديدة ممادو كاراموكو من خارج منطقة الجزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وحصل توتنهام على النقطة التي كان يريدها للتأهل إلى أدوار خروج المغلوب قبل جولة من النهاية لكن عليه الفوز على رويال أنتويرب لو أراد ضمان صدارة المجموعة العاشرة.

وأجاب مورينيو عند سؤاله بشأن أداء توتنهام "لا جديد حقا. الحقيقة هي أن مباريات دور المجموعات في الدوري الأوروبي لا تحفز بعض اللاعبين، أعلم ذلك.

"عندما شاهدت الإحماء قبل المباراة كان لدي شعور واضح وأبلغت اللاعبين قبل المباراة أن هناك فارقا كبيرا في الحدة والتواصل والعزيمة بين إحماءنا وإحماء الفريق المنافس لأنني شاهدت الاثنين".

وتابع "لم أشعر بالمفاجأة".

وخاض توتنهام المباراة بدون مهاجمه هاري كين بسبب إصابة لم يتم الكشف عنها لكن مورينيو قال إن مهاجم إنجلترا سيكون جاهزا لمواجهة أرسنال في الدوري بعد غد الأحد.

وأضاف مورينيو "يمكنني ممارسة بعد الخدع أو محاولة الإدعاء بأنه يعاني من مشكلة كبيرة. إنه لا يعاني من مشكلة كبيرة. أثق أنه سيلعب (ضد أرسنال)".



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