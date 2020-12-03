عودة الجماهير تشعل ديربي توتنهام مع أرسنال بالدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

أكد الإسباني ميكيل ارتيتا المدير الفني لنادي ارسنال الإنجليزي أنه أمر "استثنائي" عودة الجماهير بأعداد محدودة للملاعب للمرة الأولى منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد في مارس الماضي.

وتم السماح لأندية التي تقع في المدن التي تنخفض فيه حدة القيود المتعلقة بجائحة كورونا للمستويين الأول والثاني، مثل لندن وليفربول، باستقبال الفي مشجع أما المدن التي ترتفع فيها حدة القيود مثل مانشستر وميدلاندز وشمال إنجلترا فإن أنديتها ستواصل خوض المباريات في غياب الجماهير.

ويلتقي توتنهام مع ضيفه ارسنال في مباراة ديربي يوم الأحد في حضور الجماهير ويتمنى ارتيتا أن يقدم الفريقان عرضا جيدا يظل عالقا في اذهان الجماهير.

وقال ارتيتا "سيكون أمرا استثنائيا استعادة الجماهير، ستكون مشاعر غريبة".

وأضاف "أشعر بالأسف أيضا لآلاف الجماهير التي أثق أنها ترغب في الحضور لكن لا تستطيع".

وسجل ارسنال أسوأ بداية للموسم منذ عام 1981 بعد خسارته في الجولة الماضية أمام وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف ليحتل المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن ارتيتا لا يخشى فقدان وظيفته.

وقال المدرب الإسباني "أدرك أنه يوما ما سأتعرض للإقالة أو أرحل عن النادي لكني لا أعرف متى سيحدث ذلك".

وأضاف "في هذا العالم الاحترافي أدرك أن الأمر سيحدث لكني لا أشعر بأي قلق بشأنه".

وأوضح ارتيتا أن مدافعه البرازيلي ديفيد لويز سيخضع للكشف الطبي لتحديد إمكانية مشاركته أمام توتنهام بعد تعرضه لجرح قطعي في الرأس عقب ارتطامه براؤول خيمينيز، في الوقت الذي جرى نقل خيمينيز إلى المستشفى للخضوع لجراحة طارئة في الجمجمة.

وقد يفتقد توتنهام جهود هدافه هاري كين حيث أكد المدرب البرتغالي للفريق تعرض مهاجم المنتخب الإنجليزي لإصابة أمس الأربعاء لكن رفض تحديد تفاصيلها.

وكان من المقرر أن تنطلق الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي غدا الجمعة بمباراة استون فيلا أمام ضيفه نيوكاسل لكن الأخير طالب بتأجيل المباراة نتيجة تفاقم أزمة فيروس كورونا في صفوفه.

ويلتقي السبت بيرنلي مع إيفرتون وفولهام مع مضيفه مانشستر سيتي في مباراتين دون جمهور، لكن أول مباراة تقام في حضور مشجعين ستكون تلك التي تجمع ويستهام يونايتد بمانشستر يونايتد.

وصعد ويستهام بقيادة مدربه ديفيد مويس إلى المركز الخامس بجدول الترتيب عبر الفوز على استون فيلا بهدفين مقابل هدف يوم الاثنين الماضي، وأكد حارس مرمى الفريق لوكاس فابيانسكي أن ويستهام لن يفرط في المكانة التي وصله إليها.

وقال فابيانسكي "نحن في المركز الخامس لكن الوقت لازال مبكرا، فقط عشر جولات من الموسم، وهناك العديد من الفرق التي تنافسنا، من الجيد التواجد في هذه المكانة لكن الطريق لازال طويلا".

وبإمكان تشيلسي أن يصعد للصدارة عندما يستضيف ليدز يونايتد يوم السبت.

ويوم الأحد سيشهد ملعب انفيلد معقل ليفربول حضور الجماهير للمرة الأولى منذ الخسارة على يد اتلتيكو مدريد الإسباني في النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا.

ويتسلح ليفربول بجماهيره خلال المباراة التي تجمعه بضيفه وولفرهامبتون، في الوقت الذي أثنى فيه المدرب الألماني يورجن كلوب على الروح الاستثنائية لفريقه الذي يواصل حصد النقاط في غياب عدد كبير من نجومه.

ويفتقد كلوب تسعة لاعبين بسبب الإصابة من بينهم الحارس الأول البرازيلي اليسون بعد تعرضه لإصابة في أربطة الساق خلال المباراة التي تعادل فيها ليفربول مع برايتون بهدف لمثله الاسبوع الماضي.

وبدلا من الدفع بالحارس الإسباني ادريان مكان اليسون قرر كلوب الاستعانة بالحارس الايرلندي كويمين كيليهر القادم من أكاديمية النادي، خلال الفوز على أياكس أمستردام الهولندي بهدف في دوري أبطال أوروبا أمس الأول الثلاثاء، وأبدى رضاه عن الحارس البالغ من العمر 22 عاما.

وقال كلوب "أعتقد حقا أن أدريان قام بعمل رائع لنا لكننا في حاجة إلى الإمكانيات الكروية لكويمين كيليهر لديه القدرة على التصدي للتسديدات بشكل جيد أيضا".

وأضاف "اتخذنا القرار لكن لا يمكن معرفة مدى تأقلهما ، أنا سعيد حقا بالهدوء والجودة التي ظهر بها".

وفي مباريات أخرى الأحد يلتقي وست بروميتش البيون مع ضيفه كريستال سيتي وليستر سيتي مع شيفيلد يونايتد قبل أن تختتم الجولة مساء الاثنين بمباراة برايتون مع ساوثهامبتون.



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