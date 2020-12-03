رونالدو.. 750 هدفاً 750 ابتسامة 750 لحظة سعادة

المصدر: رويترز

سجل كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الهدف 750 في مسيرته خلال الفوز 3-صفر على دينامو كييف أمس الأربعاء، بينما أصبحت ستيفاني فرابارت أول سيدة تدير مباراة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووضع فيديريكو كييزا يوفنتوس في المقدمة بضربة رأس ليحرز أول أهدافه على الإطلاق في البطولة في الدقيقة 21، وأضاف رونالدو الهدف الثاني قبل مرور ساعة على البداية بقليل ليصل لرقم جديد في مسيرته.

وأكمل ألفارو موراتا ثلاثية الفريق الإيطالي في الدقيقة 66.

وأدارت فرابارت (36 عاما) مباراة هادئة وأنذرت ثلاثة لاعبين وتجاهلت احتساب ركلة جزاء واحدة للفريق الأوكراني في الشوط الأول.

وتأهل يوفنتوس، صاحب المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة خلف برشلونة، بالفعل إلى دور الستة عشر بينما ودع كييف، الذي يملك نقطة واحدة، المسابقة.

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