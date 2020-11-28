هدف عكسي يمنح أتليتيكو مدريد انتصاره السادس على التوالي بالليغا

المصدر: رويترز

حصل أتليتيكو مدريد على مكافأة عزمه عندما انتزع الفوز 1-صفر على مضيفه فالنسيا بفضل هدف عكسي متأخر ليتساوى في رصيد النقاط مع ريال سوسيداد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

وأهدر الضيوف الفرصة تلو الأخر، حتى دخل يانيك كاراسكو إلى منطقة الجزاء وأرسل تمريرة عرضية لترتطم في ساق مدافع فالنسيا توني لاتو لتسكن مرماه بالخطأ في الدقيقة 79.

وجاء الهدف العكسي مصادفة، لكنه كان مستحقا بالتأكيد بعدما هيمن فريق المدرب دييجو سيميوني على المباراة وأرسل 14 تسديدة على المرمى تصدى لها حارس فالنسيا المتألق خاومي دومينيك، بينما ابعد المدافع دانييل فاس الكرة من على خط المرمى.

وحقق أتليتيكو صاحب المركز الثاني انتصاره السادس على التوالي في الدوري ورفع رصيده إلى 23 نقطة من تسع مباريات، متساويا مع سوسيداد المتصدر الذي خاض عشر مباريات وسيستضيف فياريال غدا الأحد.

وفي المقابل يحتل فالنسيا المركز العاشر برصيد 12 نقطة من 11 مباراة.



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