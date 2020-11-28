بايرن ينفرد بصدارة البوندسليغا مستغلا تعثر دورتموند

المصدر: د ب أ

انفرد فريق بايرن ميونخ بصدارة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على مضيفه شتوتجارت 3 /1 اليوم السبت في المرحلة التاسعة من البوندسليجا.

وتعرض بوروسيا دورتموند لهزيمة مفاجئة على أرضه أمام كولون 1 /2 في الوقت الذي تغلب فيه لايبزج على ضيفه ارمينيا بيلفيلد 2 /1.

وفي باقي المباريات تعادل فرايبورج مع مضيفه اوجسبورج 1 /1 كما تعادل يونيون برلين مع اينتراخت فرانكفورت 3 /3.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 22 نقطة بفارق نقطتين عن لايبزج الوصيف وأربع نقاط عن دورتموند صاحب المركز الثالث.

وسجل كينجسيلي كومان وروبرت ليفاندوفسكي ودوجلاس كوستا أهداف الفوز لبايرن في الدقائق 38 و45 و88 بعد أن تقدم تانجوي كوليبالي بهدف لشتوتجارت في الدقيقة 20.



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