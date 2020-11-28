برشلونة يوفر 172 مليون يورو من تخفيض رواتب اللاعبين

المصدر: رويترز

قال نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، الجمعة، إنه توصل لاتفاق مع ممثلي اللاعبين والطاقم التدريبي لخفض الرواتب وتأجيل دفع المكافآت، بسبب التأثير المالي لجائحة فيروس كورونا.

وأوضح برشلونة أنه من المتوقع توفير 172 مليون يورو (205.61 مليون دولار) منها 122 مليون يورو من رواتب اللاعبين هذا الموسم، و50 مليونا من خلال تأجيل المكافآت على مدار ثلاثة أعوام.

وأضاف النادي في بيان: "هذا الاتفاق المبدئي في انتظار مصادقة اللاعبين والطاقم التدريبي عليه".

وتابع:"هذا الاتفاق، لو تمت المصادقة عليه، سيكون خطوة مهمة نحو التعامل مع الوضع الاقتصادي الحالي".

وفي الشهر الماضي أعلن برشلونة عن خسائر بقيمة 97 مليون يورو، بعد خصم الضرائب في العام المالي 2019-2020 وتراجع الإيرادات بنسبة 14%، وأن النادي يستعد لتراجع أكبر في الموسم الحالي.

وخفض برشلونة الرواتب بنسبة 70% بشكل مؤقت في وقت سابق من العام الحالي بسبب العزل العام في إسبانيا جراء الجائحة في الفترة من مارس وحتى يونيو.

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