نابولي يفوز في مباراة أولى بعد وفاة مارادونا

المصدر: رويترز

فاز نابولي 2-صفر على رايكا الكرواتي في الدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس في أول مباراة للفريق الإيطالي منذ وفاة دييجو مارادونا أسطورة النادي.

وفي يوم مفعم بالمشاعر نزل لاعبو نابولي إلى أرض الملعب وهم يرتدون القميص رقم 10 الخاص بمارادونا مع وجود صورة معلقة للاعب الأرجنتيني.

ووضعت لافتات عليها صور مارادونا، الذي قاد نابولي للقب الدوري الإيطالي مرتين خلال سبعة مواسم استثنائية في ثمانينات القرن الماضي، في مدرجات ملعب سان باولو الذي كان خاليا بسبب قيود فيروس كورونا.

وعلى الرغم من إقامة المباراة خلف الأبواب المغلقة تجمعت الجماهير خارج الملعب وهي تهتف "مارادونا" بالإضافة إلى هتافات أخرى.

وتم تعليق المئات من أوشحة نابولي في السياج الموجود خارج ملعب سان باولو ووضعت الزهور وصور الأطفال وشموع الكنيسة وحتى زجاجة نبيذ على الرصيف في ضريح مؤقت.

وتوفي مارادونا بسبب سكتة قلبية أمس الأربعاء عن عمر 60 عاما.

وسيطر نابولي منذ البداية وصنع عدة فرص قبل أن يهز أرماندو أنستاسيو شباك فريقه بالخطأ وهو تحت ضغط من ماتيو بوليتانو قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول.

وحسم هيرفينج لوزانو فوز نابولي في الدقيقة 75 ليضمن الفريق الإيطالي صدارة المجموعة السادسة بتسع نقاط من أربع مباريات متقدما بنقطتين على ألكمار وريال سوسيداد.

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