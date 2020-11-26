غوارديولا : كنت أحضر مع والدي لمشاهدة مارادونا خلال مسيرته مع برشلونة

المصدر: د ب أ

كشف الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم عن العلاقة القديمة التي ربطته بأسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا الذي وافته المنية أمس الأربعاء عن عمر 60 عاما اثر تعرضه لنوبة قلبية.

وقال غوارديولا: عندما كنت صبيا صغيرا ، كنت أحضر إلى برشلونة لمتابعة الفريق الكتالوني حيث كان مارادونا لاعبا رائعا".

ولعب مارادونا لبرشلونة الإسباني بين عامي 1982 و1984 ما أتاح لغوارديولا ووالده مشاهدة الأسطورة الأرجنتيني على الطبيعة وهو يلعب للفريق الكتالوني.

وقال غوارديولا: "مارادونا منح الجماهير الكثير من السعادة وجعل كرة القدم أفضل... على أرض الملعب ، كان مارادونا لاعبا فريدا. مفارقته الحياة تبدو أنباء حزينة".

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