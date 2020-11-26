بايرن ميونخ يحسم تأهله لدور الـ 16 بدوري الأبطال وأتلتيكو مدريد يتعرض لكبوة

المصدر: د ب أ

حسم بايرن ميونخ الألماني تأهله إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تغلب على ريد بول سالزبورج النمساوي 3 / 1 مساء الأربعاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى، والتي شهدت أيضا تعادل أتلتيكو مدريد الإسباني مع ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي سلبيا.

وعلى ملعب "أليانز أرينا"، افتتح النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لبايرن ميونخ في الدقيقة 35، ثم جاء الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 52 وسجله ماكسيمليان ووبر لاعب ريد بول سالزبورج عن طريق الخطأ في مرمى فريقه.

وبعدها، أضاف اللاعب البديل ليروي ساني الهدف الثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 68، قبل أن يرد ريد بول سالزبورج بهدف سجله ميرجيم بريشا في الدقيقة 73 .

ورفع بايرن ميونخ حامل اللقب رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة ليحسم تأهله إلى دور الستة عشر، بينما تجمد رصيد ريد بول سالزبورج عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.

أما أتلتيكو مدريد، فسقط في فخ التعادل السلبي على ملعبه أمام لوكوموتيف موسكو، ليرفع أتلتيكو رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني مقابل ثلاث نقاط للوكوموتيف موسكو في المركز الثالث.

وعلى ملعب "أليانز أرينا"، شهدت بداية المباراة الوقوف دقيقة صمت حدادا على وفاة أسطورة الكرة الأرجنتيني دييجو مارادونا الذي فارق الحياة عن عمر ناهز 60 عاما.

وبدأت المباراة بإيقاع لعب سريع وشهدت الدقائق الأولى طموحا هجوميا من جانب ريد بول سالزبورج وتصدى حارس المرمى مانويل نوير لتسديدة مبكرة من محمد كامارا كما أحبط سيرج جنابري محاولة أخرى.

وكاد جنابري أن يتقدم لبايرن ميونخ في الدقيقة العاشرة، حيث أخفق الدفاع في تشتيت الكرة بالشكل المطلوب لتصل إلى جنابري الذي سدد بقوة من حدود منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بجوار القائم مباشرة.

وفي الدقيقة 15، ارتكب ديفيد ألابا خطأ دفاعيا فادحا كاد أن يسفر عن اهتزاز شباك بايرن ميونخ لكن نوير تصدى لتسديدتين من بريشا وإينوك مويبو.

وبعدها بأقل من دقيقتين، أتيحت فرصة أخرى أمام بريشا الذي سدد كرة خطيرة برأسه لكنها مرت بجوار القائم.

ورغم تفوق بايرن ميونخ في الاستحواذ على الكرة كان ريد بول سالزبورج الأفضل نسبيا من حيث الحدة الهجومية لدقائق.

وبمرور أول 25 دقيقة، كثف بايرن ميونخ ضغطه الهجومي وتوغل ليفاندوفسكي أكثر من مرة داخل منطقة الجزاء لكن ريد بول سالزبورج دافع عن مرماه بقوة.

وفي الدقيقة 35، أهدر دومينيك سزوبوسزلاي فرصة ثمينة لريد بول سالزبورج حيث تلقى عرضية من بريشا أمام المرمى، ورغم غياب الرقابة الدفاعية عنه، سدد كرة عالية مرت فوق العارضة.

وسدد الزامبي مويبو كرة مباغتة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 40، لكن نوير تصدى لها بثبات.

وفي الدقيقة 43، افتتح ليفاندوفسكي التسجيل لبايرن ميونخ، حيث مرر عرضية إلى توماس مولر الذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس لكنها ارتدت إلى ليفاندوفسكي الذي تابعها بتسديدة أخرى في الشباك معلنا تقدم بايرن ميونخ 1 / صفر.

وكاد ريد بول سالزبورج أن يدرك التعادل في الدقيقة 45 عن طريق سيكو كويتا لكن نوير تصدى للكرة بثبات، لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن 1 / صفر.

ولم يختلف الحال كثيرا مع بداية الشوط الثاني، حيث واصل ريد بول سالزبورج فرض حضوره بقوة كما استمرت معاناة بايرن ميونخ شيئا ما في سرعة بناء الهجمة وفي مواجهة صلابة دفاع منافسه النمساوي.

وعزز بايرن ميونخ تقدمه بالهدف الثاني بعد ست دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، حيث راوغ كينجسلي كومان الدفاع وسدد بقوة من حدود منطقة الجزاء، وحاول ماكسيمليان ووبر مدافع سالزبورج التصدي للكرة بقدمه لكنه حول اتجاهها لتخدع زميله الحارس وتسكن الشباك معلنة تقدم بايرن ميونخ 2 / صفر.

وبعدها عزز بايرن ميونخ هيمنته على مجريات اللعب ونجح في التوغل أكثر من مرة إلى منطقة جزاء المنافس خلال دقائق قليلة.

وفي الدقيقة 62، أجرى هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ تبديلين دفعة واحدة حيث أشرك ساني بدلا من جنابري ولوكاس هيرنانديز بدلا من بنيامين بافارد.

وتلقى بايرن ميونخ صدمة في الدقيقة 66، حيث طرد لاعبه مارك روكا لحصوله على الإنذار الثاني بسبب الخشونة.

وعزز ساني تقدم بايرن ميونخ بالهدف الثالث في الدقيقة 68، حيث أرسل ليفاندوفسكي الكرة إلى كومان الذي مرر عرضية متقنة قابلها ساني بتسديدة برأسه أسكن بها الكرة في الشباك معلنا تقدم بايرن 3 / صفر.

وكاد ريد بول سالزبورج أن يرد بهدف في الدقيقة 71، لكن نوير تألق بشكل كبير في التصدي لتسديدتين متتاليتين من بريشا ومويبو.

وفي الدقيقة 73، أسكن بريشا الكرة في شباك بايرن ميونخ إثر عرضية من راسموس كريستانسن، ولجأ الحكم إلى نظام حكم الفيديو المساعد (فار) ليعلن بعدها عن عدم وجود تسلل واحتساب الهدف ليقلص ريد بول تقدم بايرن ميونخ بذلك إلى 3 / 1 .

وقدم ليفاندوفسكي محاولة في الدقيقة 81 حيث راوغ الدفاع وسدد الكرة بقدمه اليسرى من حدود منطقة الجزاء لكنها افتقدت القوة المطلوبة وتصدى لها الحارس بسهولة.

وفي الدقيقة 84، كاد الكرواتي لوكا سوتشيتس الذي شارك من مقاعد بدلاء ريد بول سالزبورج أن يسجل أول أهدافه في دوري الأبطال، حيث استخلص الكرة أمام نوير ببراعة شديدة ثم سدد الكرة لكنها مرت إلى خارج الشباك.

وبعدها واصل الفريقان تبادل المحاولات الهجومية لكنها لم تسفر عن جديد لتنتهي المباراة بفوز بايرن ميونخ 3 / 1 وتأهله إلى دور الستة عشر.

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