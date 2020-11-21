توتنهام يفوز على مانشستر سيتي بثنائية نظيفة ويتصدر الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ



انتزع فريق توتنهام صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه على ضيفه مانشستر سيتي 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة التاسعة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز تشيلسي على نيوكاسل 2 / صفر، وبرايتون على أستون فيلا 2 / 1.

وتقدم توتنهام بهدف سجله هيونج مين سون في الدقيقة الخامسة، وأضاف جيوفاني لو سيلسو الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 65.

ورفع توتنهام رصيده إلى 20 نقطة في صدارة الترتيب، بشكل مؤقت انتظارا لما ستسفر عنه مباراة ليفربول وليستر سيتي غدا الأحد، وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 12 نقطة في المركز العاشر.

وهذا الفوز هو السادس لتوتنهام في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في مباراتين،

في المقابل أصبحت هذه هي الخسارة الثانية لمانشستر سيتي، الذي لديه مباراة مؤجلة، مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق تشيلسي على مضيفه نيوكاسل 2 / صفر.

وتقدم تشيلسي بهدف سجله فيديريكو فيرنانديز لاعب نيوكاسل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة العاشرة، وأضاف تامي أبراهام الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 65.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه بقية نتائج هذه الجولة، في المقابل توقف رصيد نيوكاسل عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.

وهذا الفوز هو الخامس لتشيلسي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في ثلاث، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الرابعة مقابل الفوز في ثلاث والتعادل في مباراتين.

جاءت بداية المباراة سريعة من الطرفين وسرعان ما سيطر فريق تشيلسي على مجريات اللقاء بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات فريق نيوكاسل الذي اضطر للتراجع لوسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي تشيلسي مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

وكشر تشيلسي عن أنيابه الهجومية في الدقيقة الرابعة عندما استلم تيمو فيرنر الكرة على حدود منطقة جزاء نيوكاسل من الناحية اليسرى ودخل بها منطقة الجزاء ثم سدد كرة أرضية قوية حولها كارل دارلو حارس نيوكاسل بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

وكاد تشيلسي أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة التاسعة عندما مرر حكيم زيياش كرة عرضية من الجانب الأيمن قابلها تامي أبراهام بضربة رأس قوية لكن الحارس دارلو تألق وحولها لركلة ركنية.

وفي الدقيقة العاشرة سجل تشيلسي هدف التقدم عندما مرر ماسون مونت كرة عرضية أرضية من الناحية اليمنى حاول فيديريكو فيرنانديز لاعب نيوكاسل إبعاد الكرة لكنها عانقت الشباك.

بعد الهدف، تخلى فريق نيوكاسل عن حذره الدفاعي وحاول شن الهجمات في محاولة لتسجيل هدف التعادل في الوقت نفسه استمرت سيطرة تشيلسي على مجريات اللقاء وحاول هو الآخر شن هجمات بحثا عن تسجيل هدف ثاني.

ورغم المحاولات الهجومية للفريقين إلا أنهما فشلا في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة والتي شهدت فرصة خطيرة لتشيلسي عندما وصلت الكرة إلى تامي أبراهام على حدود منطقة جزاء نيوكاسل حيث هيأها إلى فيرنر الذي دخل منطقة الجزاء وسدد الكرة لحظة خروج الحارس من مرماه لكنها مرت بجوار القائم الأيمن بسنتيميترات قليلة.

وجاءت أخطر فرص نيوكاسل في الدقيقة 35 عندما وصلت الكرة إلى آلان سانت ماكسيمين ليتوغل بها حتى دخل منطقة جزاء تشيلسي وسدد كرة قوية لكن الكرة اصطدمت بقدم نجولو كانتي وخرجت لركلة ركنية لكنها لم تستغل.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم تشيلسي بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، حرص لاعبو تشيلسي على تهدئة اللعب ونقل الكرة من قدم لقدم وهو ما منحهم السيطرة على مجريات اللقاء، في الوقت نفسه حاول لاعبو نيوكاسل شن هجمات وقتما تتاح أمامهم الفرصة من أجل تسجيل هدف التعادل.

وكاد تشيلسي أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 55 عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء نيوكاسل ارتقى إليها كورت زوما وقابلها بضربة رأس لكنها مرت بجوار القائم الأيسر للحارس دارلو بسنتيميترات قليلة.

وأهدر نيوكاسل فرصة تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 58 عندما توغل إسحاق هايدن بالكرة ودخل منطقة جزاء تشيلسي وسدد الكرة لحظة خروج إدوارد ميندي حارس تشيلسي من مرماه لكن الكرة علت العارضة.

وفي الدقيقة 60 سدد جولينتون، لاعب نيوكاسل، كرة قوية من على حدود منطقة جزاء تشيلسي لكن كرته علت العارضة.

وشهدت الدقيقة 65 تسجيل تشيلسي للهدف الثاني عندما انطلق تيمو فيرنر بالكرة ووصل على حدود منطقة جزاء نيوكاسل ثم مرر الكرة إلى تامي أبراهم داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة أرضية لحظة خروج دارلو من مرماه لتصطدم بالقائم الأيسر قبل أن تعانق الشباك.

بعد الهدف، بادر نيوكاسل بشن هجمات على مرمى تشيلسي بحثا عن تقليص الفارق، في الوقت نفسه تراجع تشيلسي لوسط ملعبه للحفاظ على تقدمه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

وكاد نيوكاسل أن يقلص الفارق في الدقيقة 72 عندما سدد شون لونجستاف كرة قوية من خارج منطقة جزاء تشيلسي لكن كرته اصطدمت بالعارضة وخرجت إلى ركلة مرمى.

وألغى الحكم هدفا لفريق تشيلسي في الدقيقة 75 عندما مرر زيياش كرة بينية إلى فيرنر، الذي راوغ الحارس دارلو ووضع الكرة إلى داخل المرمى إلا أن الحكم ألغى الهدف بداع تسلل فيرنر.

وكاد تشيلسي أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 78 عندما لعبت كرة خلف مدافعي نيوكاسل استلمها ماسون مونت داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيمن للحارس دارلو.

كثف نيوكاسل من محاولاته في الوقت المتبقي بحثا عن تسجيل هدف شرفي، وهو ما كاد يتحقق في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة عندما لعبت كرة طولية خلف مدافعي تشيلسي استلمها أندي كارول

ودخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية اصطدمت بأحد مدافعي وخرجت لركلة ركنية لم تستغل.

ومر الوقت المتبقي من اللقاء بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهايته بفوز تشيلسي 2 / صفر.

وفي المباراة الثالثة، سقط فريق أستون فيلا في فخ الخسارة أمام ضيفه برايتون 1 / 2.

وأنهى برايتون الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله داني ويلبيك في الدقيقة 12.

وفي الشوط الثاني، عادل أستون فيلا النتيجة بهدف سجله إزري كونسا في الدقيقة 47 قبل أن يسجل سولومون مارش هدف الفوز لبرايتون في الدقيقة 56.

وأنهى برايتون المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد طارق لامبتي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع برايتون رصيده إلى تسع نقاط في المركز السادس عشر، وتوقف رصيد أستون فيلا عند 15 نقطة في المركز السادس.





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