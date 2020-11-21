سان جيرمان يفرط في تقدمه بهدفين ويخسر أمام موناكو

المصدر: رويترز

فرط باريس سان جيرمان المتصدر في تقدمه بهدفين في الشوط الأول ليخسر 3-2 أمام مضيفه موناكو في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الجمعة قبل مباراة مهمة في دوري أبطال أوروبا أمام رازن بال شبورت لايبزيج.

وسجل كيليان مبابي ثنائية لكن كيفن فولاند سجل هدفين ليدرك التعادل قبل أن يمنح سيسك فابريجاس أصحاب الضيافة النقاط الثلاث بهدف الحسم من ركلة جزاء قبل ست دقائق من النهاية.

ويحتل موناكو المركز الثاني برصيد 20 نقطة من 11 مباراة متأخرا بأربع نقاط عن سان جيرمان الذي يستضيف لايبزيج في المجموعة الثامنة يوم الثلاثاء المقبل ويتأخر عن الفريق الألماني وكذلك عن مانشستر يونايتد بثلاث نقاط.

وطرد قلب الدفاع عبدو ديالو الذي عرقل فولاند وتسبب في ركلة الجزاء لموناكو.

‭ ‬وضع مبابي العائد إلى سان جيرمان بعد إصابته في الفخذ أمام نانت في 31 اكتوبر فريقه في المقدمة في الدقيقة 25.

وضاعف الغلة بعد 12 دقيقة أخرى من ركلة جزاء بعد تعرض رافينيا للعرقلة في المنطقة.

وألغى حكم الفيديو المساعد هدفا ثالثا لسان جيرمان سجله مويز كين بسبب التسلل بعدها بدقيقتين.

وبعدها حرم الحكم اللاعب مبابي من هدفه الشخصي الثالث بعد أن اعتبره متسللا قبل دقيقة واحدة من الاستراحة.

وزاد موناكو إيقاعه في الشوط الثاني وقلص فولاند الفارق في الدقيقة 52 بتسديدة من مسافة قريبة.

وأدرك فولاند التعادل في الدقيقة 66 من مسافة قريبة أيضا بعد تمريرة عرضية من فابريجاس.

وبعدها سجل لاعب الوسط الإسباني هدف الحسم من ركلة جزاء سددها بهدوء.

وفي وقت سابق خسر ستاد رين على ملعبه أمام بوردو 1-صفر قبل أربعة أيام من مواجهة تشيلسي في مباراة مهمة بدوري أبطال أوروبا.

وتفوق بوردو بهدف في الشوط الأول سجله حاتم بن عرفة ليتراجع رين، الذي يأمل في انعاش حظوظه في المجموعة الخامسة أمام النادي اللندني يوم الثلاثاء المقبل، إلى المركز الخامس في الدوري الفرنسي برصيد 18 نقطة من 11 مباراة.

وراوغ بن عرفة ثلاثة مدافعين من رين قبل أن يخدع الحارس بتسديدة منخفضة من داخل المنطقة قبل تسع دقائق من الاستراحة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز