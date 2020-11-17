الفيفا يعلن تأجيل كأس العالم 2020 للأندية إلى فبراير المقبل

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء تأجيل بطولة كأس العالم 2020 للأندية، التي كانت مقررة في أول ديسمبر المقبل، لتقام في فبراير 2021، وذلك في ظل تداعيات أزمة جائحة كورونا.

وأوضح الفيفا في بيان على موقعه الإلكتروني أن القرار اتخذ في ظل التأثيرات الكبيرة للأزمة على البطولات القارية للأندية، والتي تشكل مسار التأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وأوضح الفيفا أن تطبيق بروتوكولات صحية صارمة مهد الطريق أمام الاستئناف الناجح لمنافسات المسابقات القارية، والتي ستختتم آخرها قبل نهاية يناير 2021 .

وأضاف أنه بناء على ذلك، تقرر إقامة مونديال الأندية بين الأول و11 من فبراير 2021، وفق ما قرره مجلس الفيفا في يونيو 2019

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