سلوفاكيا توقف سجل اسكتلندا الخالي من الهزيمة عند تسع مباريات

المصدر: رويترز

وضعت سلوفاكيا حدا لسجل اسكتلندا الخالي من الهزيمة عند تسع مباريات بعدما هز يان جرجوس الشباك في الشوط الأول ليمنح منتخب بلاده الفوز 1-صفر في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم اليوم الأحد بعد تأهلهما إلى بطولة أوروبا الأسبوع الماضي.

ورفع جرجوس رصيده إلى أربعة أهداف مع سلوفاكيا بتسديدة غيرت اتجاهها في الدقيقة 32 ليحرم اسكتلندا من صدارة المجموعة الثانية بالقسم الثاني والتأهل للقسم الأول قبل جولة واحدة من النهاية.

وكادت اسكتلندا، التي تأهلت إلى بطولة أوروبا بتغلبها بركلات الترجيح على صربيا، أن تدرك التعادل من آخر لعبة في المباراة لكن ماريك روداك حارس سلوفاكيا أنقذ محاولة لي جريفيثز.

وتملك اسكتلندا عشر نقاط من خمس مباريات متقدمة بأربع نقاط على التشيك التي تستضيف إسرائيل في وقت لاحق من اليوم.

وتتذيل سلوفاكيا، التي فازت على أيرلندا الشمالية بعد وقت إضافي لتتأهل إلى بطولة أوروبا يوم الخميس الماضي، المجموعة بأربع نقاط.



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