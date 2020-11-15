إسبانيا تتعادل مع سويسرا وراموس يهدر ركلتي جزاء

المصدر: رويترز

أحرز البديل جيرار مورينو هدفاً لينتزع التعادل 1-1 لإسبانيا خارج الأرض أمام سويسرا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعدما أهدر القائد سيرجيو راموس ركلتي جزاء أمس.

وأصبح راموس أكثر لاعبي أوروبا خوضاً للمباريات الدولية، وسبق أن سجل كل ركلات الترجيح 25 مع بلاده، لكنه أهدر لأول مرة عندما تصدى الحارس يان سومر لمحاولته، ليحافظ على تقدم سويسرا في الدقيقة 58.

وتقدمت سويسرا بهدف في الدقيقة 23 بواسطة ريمو فرولر، وكانت تملك فرصة مضاعفة النتيجة في الشوط الثاني، لكن راموس تدخل في الوقت المناسب، وأبعد الكرة من خط المرمى.

وحصلت إسبانيا على ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 79، وأسفرت عن طريق نيكو ألفيدي مدافع سويسرا.

لكن راموس تعثر مجدداً أمام سومر الذي لم ينخدع بمحاولة قائد إسبانيا تسديد الكرة على طريقة بانينكا وأمسك بالكرة بسهولة.

وأصلح البديل مورينو ما أفسده راموس، وسجل في الدقيقة 89، لتهتز أخيراً شباك سومر بعد كرة عرضية من سيرجيو ريجيلون.

وتتصدر ألمانيا المجموعة الرابعة في القسم الأول برصيد تسع نقاط، ثم تملك إسبانيا ثماني نقاط، ويجب أن تفوز في مباراة القمة على فريق المدرب يواخيم لوف يوم الثلاثاء للتأهل لقبل النهائي.

وتأكد هبوط سويسرا في المقابل إلى القسم الثاني في المسابقة.

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