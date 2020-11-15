فرنسا تجتاز البرتغال وتبلغ قبل نهائي دوري الأمم

المصدر: رويترز

أذاقت فرنسا منافستها البرتغال حاملة اللقب هزيمة نادرة بالفوز عليها 1-صفر في لشبونة، بفضل هدف نجولو كانتي في الشوط الثاني، لتبلغ قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم أمس.

وسجل كانتي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54، لتحتفظ فرنسا بصدارة المجموعة الثالثة في القسم الأول من دوري الأمم برصيد 13 نقطة من خمس مباريات وبفارق ثلاث نقاط عن البرتغال، كما تتفوق في المواجهة المباشرة لتضمن الفوز بقمة المجموعة.

وكانت فرنسا تستحق التقدم قبل الاستراحة لكن أنطوني مارسيال أهدر ثلاث فرص، إذ أنقذ الحارس روي باتريسيو فرصتين، وردت العارضة المحاولة الثالثة.

وسدد جوزيه فونتي لاعب البرتغال كرة في القائم لتضيع فرصة إدراك التعادل في الشوط الثاني.

وتقام نهائيات دوري الأمم في أكتوبر من العام المقبل، وستقام المباريات في ملعب واحد لكنه لم يتحدد بعد.

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