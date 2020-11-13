رئيس الأولمبية الدولية يجري مناقشات مع منظمي أولمبياد طوكيو

المصدر: د ب أ

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الجمعة، أن توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، سيجتمع الأسبوع المقبل مع مسؤولي اللجنة المنظمة، وعمدة طوكيو، يوريكو كويكي، لإجراء مناقشات بشأن أولمبياد طوكيو الذي جرى تأجيله إلى العام المقبل بسبب جائحة كورونا.

وأوضحت اللجنة أن باخ سيحضر ووفد صغير من اللجنة الأولمبية الدولية إلى العاصمة طوكيو على متن طائرة خاصة بعد غد الأحد، في زيارة تستمر أربعة أيام، وذلك في الوقت الذي يسود فيه الاعتقاد بشكل أكبر بين اليابانيين في أن الدورة الأولمبية ستلغى في ظل التطورات الجديد لانتشار عدوى كورونا في بلادهم، وفي أوروبا والولايات المتحدة.

وقال باخ في مؤتمر صحفي عقد عبر الاتصال المرئي عن بعد، أمس الأول الأربعاء، عقب اجتماع للمجلس التنفيذي للجنة، إن الإلغاء ليس خيارا مطروحا.

وذكرت اللجنة المنظمة أن باخ سيعقد خلال الزيارة اجتماعا مع اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة البارالمبية الدولية اعتبارا من يوم الاثنين وحتى الأربعاء.



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