إصابة الأرجنتيني بالاسيوس بكسر في الظهر خلال مباراة باراغواي

المصدر: رويترز

أكد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم اليوم الجمعة إصابة لاعب وسط المنتخب الأول للبلاد إيزيكيل بالاسيوس بكسر في إحدى عظام أسفل الظهر خلال المباراة التي تعادل فيها الفريق 1-1 مع منتخب باراغواي في تصفيات كأس العالم 2022 الليلة الماضية.

وتعرض بالاسيوس للإصابة خلال التنافس على كرة عالية مع أنخيل روميرو في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت في بوينس أيرس وشارك بعد ذلك جيوفاني لو سيلسو بديلا له.

ونفذ لو سيلسو ركلة ركنية أحرز على أثرها زميله نيكولاس جونزالز هدف التعادل لأصحاب الأرض.

ولم يتطرق الاتحاد الأرجنتيني للمدة التي سيغيبها بالاسيوس (22 عاما) لاعب باير ليفركوزن الألماني عن الملاعب جراء الإصابة.

وقال الاتحاد في بيان "تعرض اللاعب لإصابة مباشرة في أسفل الظهر وتأكدت إصابته بكسر في إحدى العظام".

وفي الجولة المقبلة تخرج الأرجنتين لمواجهة بيرو يوم الثلاثاء المقبل فيما تعود باراغواي لاستضافة بوليفيا متذيلة الترتيب.

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