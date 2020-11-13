مدرب الأرجنتين يطالب بتطوير تقنية "الفار" بعد إلغاء هدف ميسي

المصدر: د ب أ

أبدى ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، حالة من الاستياء بعد إلغاء هدف للنجم ليونيل ميسي في المباراة التي انتهت بالتعادل مع منتخب باراجواي 1 / 1 مساء الخميس (صباح الجمعة بتوقيت جرينيتش) ضمن منافسات تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 .

وافتتح أنخيل روميرو التسجيل لمنتخب باراجواي من ضربة جزاء في الدقيقة 21 ثم تعادل نيكولاس جونزاليس للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 41 .

ونجح ميسي في هز الشباك في الدقيقة 57، لكن الحكم ألغى الهدف بعد اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد (فار)، وذلك بداعي خطأ ارتكب قبل نحو 30 ثانية من إسكان الكرة في الشباك.

وعلق ليونيل سكالوني بشأن القرار، قائلا :"يجب أن تجعلوا نظام فار متسقا... كانت هناك مواقف أخرى من الممكن تفعيله فيها، ربما يكون من الجيد اتباع نهج ثابت في استخدامه."

وأضاف: "هناك حاجة إلى التحسين فيما يتعلق بالوقت الذي يفصل بين ارتكاب الخطأ واحتساب المخالفة."

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