مارادونا يغادر المستشفى اليوم ويخضع لبرنامج تأهيل

المصدر: رويترز

أبلغ محامي دييغو مارادونا الصحفيين بأن أسطورة كرة القدم الأرجنتيني سيخرج من المستشفى اليوم الأربعاء وينتقل إلى مركز تأهيل لعلاجه من إدمان الكحوليات.

وخضع لاعب نابولي وبوكا جونيورز السابق إلى جراحة طارئة يوم الثلاثاء الماضي لعلاج تجمع دموي على المخ.

وبقي في المستشفى لفترة أطول من المتوقع بسبب أعراض الانسحاب نتيجة انقطاعه المفاجئ عن الكحوليات.

لكن المحامي ماتياس مورلا قال إن مارادونا (60 عاما) مدرب خيمناسيا ئي إسجريما سيغادر المستشفى ويذهب مباشرة إلى مركز تأهيل حيث سيسمح فقط لعدد محدود من الأصدقاء المقربين بزيارته.

وأبلغ مورلا الصحفيين خارج المركز المستشفى "دييجو يرغب في الخضوع للتأهيل ومن المقرر أن يغادر المستشفى اليوم،"الجيد أن دييغو في غاية الصلابة".

وكان دخول مارادونا المستشفى أحدث واقعة في سلسلة من المشاكل الصحية للنجم المثير للجدل الذي فاز بكأس العالم مع الأرجنتين عام 1986 ويعد واحدا من أفضل اللاعبين عبر العصور.

وقال مورلا "مر دييجو بأصعب لحظة في حياته على الأرجح وأعتقد أن اكتشاف هذا النزيف في المخ كان معجزة لأنه كان سيكلفه حياته".

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