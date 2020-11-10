إصابة 46 من الحرس المدني المشاركين في تنظيم سباق إسبانيا للدراجات بكورونا

المصدر: رويترز

أكد مصدر اليوم الثلاثاء أن 46 من أفراد الحرس المدني الإسباني أصيبوا بفيروس كورونا بعد مشاركتهم في تنظيم المرور خلال سباق إسبانيا للدراجات.

وأقيم السباق، الذي اختتم يوم الأحد الماضي في مدريد، وسط قيود مشددة للحيلولة دون إصابة المتسابقين والجماهير بالعدوى وأشادت الفرق المشاركة باجراءات السلامة المتبعة.

وقال المصدر من الحرس المدني إنه تم عزل المصابين الذين ظهرت عليهم أعراض خفيفة أو لم تظهر عليهم أي أعراض.

لكن بعض الجهات انتقدت الحرس المدني بعد أن سمح لنحو 150 فردا بالسفر عبر البلاد للعودة إلى ديارهم قبل معرفة نتائج الاختبارات ودعت وزارة الداخلية بالعمل على تطبيق البروتوكولات المتبعة.

وتم تقليص مراحل سباق إسبانيا، آخر السباقات الكبرى هذا العام، إلى 18 مرحلة بدلا من 21 وتأجل انطلاقه من أغسطس بسبب وباء كوفيد-19 الذي أضر بجدول سباقات الدراجات.

وتم تغيير مسار السباق الذي كان من المقرر أن يعبر هولندا وفرنسا أيضا.

وفاز السلوفيني بريموش روجليتش بسباق إسبانيا للعام الثاني على التوالي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز