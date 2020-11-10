مهاجم ريال مدريد يُفلت من عقوبة السجن في صربيا

المصدر: د ب أ

تفادى لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الإسباني عقوبة السجن في بلده صربيا بسبب انتهاك لوائح العزل الذاتي المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وادين يوفيتش بانتهاك لوائح مكافحة جائحة كورونا في صربيا وسط تكهنات بشأن إمكانية تعرضه للسجن ، لكن بحسب إذاعة "كادينا كوب" الإسبانية اليوم الثلاثاء فإن عقوبته اقتصرت على غرامة مالية قدرها 30 الف يورو.

وفي أواخر الشهر الماضي، وجه ممثلو الادعاء في صربيا اتهامات ضد يوفيتش لانتهاكه العزل الذاتي خلال حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وطالب ممثلو الادعاء بحبس يوفيتش لمدة ستة أشهر بعدما رفض اللاعب الامتثال للبروتوكولات الصحية بعد عودته من إسبانيا.

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