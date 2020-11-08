باريس سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي

المصدر: رويترز

عانى باريس سان جيرمان إصابات جديدة في فوزه 3-صفر على ضيفه ستاد رين، لكنه عزز صدارته لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إلى خمس نقاط اليوم أمس.

وهز أنخيل دي ماريا الشباك مرتين بعد هدف مبكر من المهاجم الإيطالي مويزي كين، الذي انضم إلى قائمة طويلة من المصابين، تاركاً المدرب توماس توخيل بدون خيارات هجومية سوى الأرجنتيني دي ماريا.

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 24 نقطة من عشر مباريات، قبل أن يحل ليل صاحب المركز الثاني ضيفاً على بريست اليوم.

وبقي رين في المركز الثالث ولديه 18 نقطة.

وأحرز كين هدفه الثالث في الدوري الفرنسي في أربع مباريات، ليضع أصحاب الأرض في المقدمة في الدقيقة 11 بعد تمريرة من دي ماريا.

ولعب باريس سان جيرمان بدون المصابين نيمار وكيليان مبابي وبريسنل كيمبمبي وماوري إيكاردي وماركو فيراتي ويوليان دراكسلر وخوان بيرنات وبابلو سارابيا، وعانى مشكلات جديدة بعد خروج إدريسا جاي مصاباً، ليحل محله رافينيا في الدقيقة 12.

وضاعف دي ماريا تقدم باريس سان جيرمان بعد عشر دقائق لاحقة بتسديدة جميلة من فوق الحارس، محرزاً هدفه 85 مع الفريق الباريسي، قبل أن يخرج الظهير تيلو كيرر مصاباً، ويلعب ميتشل باكر بدلاً منه.

وغادر كين الملعب وهو يعرج قبل اكتمال ساعة على زمن المباراة، وشارك بدلاً منه لاعب الوسط المدافع دانيلو بيريرا.

وهز دي ماريا الشباك مرة أخرى في الدقيقة 73، مسجلاً الهدف الثالث عكس سير اللعب.

وفي وقت سابق أمس، قفز مونبلييه إلى المركز السادس برصيد 17 نقطة بفوزه 2-صفر على مضيفه بوردو.

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