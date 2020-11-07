برشلونة يقسو على ريال بيتيس بخماسية في الليغا

المصدر: د ب أ

أفلت برشلونة من تلقي صدمة جديدة في الدوري الإسباني لكرة القدم وتغلب على ضيفه ريال بيتيس 5 / 2 اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة التاسعة من المسابقة، والتي شهدت اليوم أيضا تعادل هويسكا مع إيبار 1 / 1 .

وعلى ملعب "كامب نو"، افتتح عثمان ديمبلي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 22، ثم أدرك المهاجم أنتونيو سانابريا التعادل لريال بيتيس في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، وذلك بعد أن أهدر أنطوان جريزمان فرصة تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة من ضربة جزاء في الدقيقة 33 .

وفي الشوط الثاني، سجل أنطوان جريزمان الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 49، ثم أضاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 62 من ضربة جزاء.

وبعدها سجل البديل لورينزو مورن الهدف الثاني لريال بيتيس في الدقيقة 73، بعد دقيقتين فقط من مشاركته من مقعد البدلاء، قبل أن يضيف ميسي الهدف الثاني له والرابع لبرشلونة في الدقيقة 82 ويختتم بيدرو جونزاليس لوبيز التسجيل بالهدف الخامس لبرشلونة في الدقيقة 90 .

وأنهى برشلونة سلسلة من النتائج المخيبة للأمال في الدوري الإسباني، حيث حقق الفوز بعد تعادلين وهزيمتين في مبارياته الأربع السابقة في الدوري.

ورفع برشلونة رصيده إلى 11 نقطة ليقفز إلى المركز الثامن بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 12 نقطة في المركز السابع.

وفجر رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة مفاجأة بإبقاء ميسي على مقعد البدلاء في بداية المباراة، لكنه دفع به مع بداية الشوط الثاني، ليغير النجم الأرجنتيني ملامح المواجهة بشكل كبير.



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