يونايتد يخفف الضغط على سولشار بالفوز 3-1 على إيفرتون

المصدر: رويترز

خفف مانشستر يونايتد الضغط على مدربه أولي جونار سولشار بالفوز خارج أرضه 3-1 على إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد ثنائية برونو فرنانديز وهدف أول لإدينسون كافاني اليوم السبت.

وأخفق يونايتد في تحقيق أي فوز على أرضه في الدوري هذا الموسم وثارت العديد من التساؤلات حول مستقبل المدرب سولشار بعد الهزيمة أمام إسطنبول باشاك شهر الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا.

لكن إيفرتون خسر للمرة الثالثة على التوالي رغم البداية الرائعة للموسم، ليتراجع إلى المركز الخامس في الدوري.

وزاد الضغط على المدرب سولشار عندما تقدم إيفرتون بهدف في الدقيقة 19 عن طريق تسديدة أرضية من البرازيلي برنارد.

وبعد ست دقائق أدرك يونايتد التعادل حيث أرسل لوك شو كرة عرضية من الجانب الأيسر ارتقى لها فرنانديز بضربة رأس رائعة.

وسدد لوكا ديني مدافع إيفرتون كرة قوية في القائم بعد هجمة سريعة لكن أداء يونايتد تحسن ولم يكن مفاجئا أن يسجل مجددا.

وأرسل فرنانديز كرة عرضية من اليسار نحو ماركوس راشفورد الذي لم يلمس الكرة برأسه لكن الكرة مرت ودخلت المرمى.

وأضاف البديل كافاني الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بعد هجمة مرتدة رائعة وتمريرة من فرنانديز، ليهز الشباك لأول مرة بعد الانضمام في اليوم الأخير للانتقالات الشهر الماضي.



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