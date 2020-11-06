الاتحاد الإيطالي يعلن إصابة روبرتو مانشيني بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عن إصابة روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي، والبالغ من العمر 55 عاما، بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد -19.

وجاءت النتائج من فحوص روتينية أجريت على هامش استعداد المنتخب الإيطالي لجولة جديدة من المباريات، حيث لم تظهر أي أعراض على مانشيني الذي سيخضع للعزل الصحي في منزله بالعاصمة الإيطالية روما.

وسيستضيف المنتخب الإيطالي نظيره الاستوني وديا يوم الأربعاء المقبل، على أن يواجه على ملعبه المنتخب البولندي يوم 15 من الشهر الجاري، فيما يواجه منتخب البوسنة والهرسك يوم 18 من الشهر الجاري في دوري الأمم الأوروبية.

وعلى الجانب الآخر، أعلن الدولي البوسني إدين دزيكو لاعب روما الإيطالي، عن إصابته بكورونا، مما سيجبره على الغياب عن المباريات المقبلة.

وكتب اللاعب البالغ من العمر 34 عاما، عبر حسابه الرسمي على منصة تبادل الصور"إنستجرام": "سأضطر إلى الالتزام بفترة الحجر الصحي، أريد أن أطمئن كل من يعرفني، لحسن الحظ لم تظهر علي أي أعراض محددة".



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