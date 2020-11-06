طوني نادال ينضم لقائمة أحد المرشحين لرئاسة برشلونة

المصدر: رويترز

ربما يصبح طوني نادال عم نجم التنس الشهير رفائيل نادال ومدربه السابق عضوا في مجلس إدارة نادي برشلونة بعد إعلانه اليوم الجمعة انضمامه إلى قائمة فيكتور فونت المرشح لرئاسة النادي القطالوني المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وفونت مرشح قوي للفوز برئاسة برشلونة من خلال الانتخابات القادمة التي من المقرر إجرائها في مارس آذار المقبل على أقصى تقدير.

ومن الممكن أيضا تنظيم الانتخابات قبل هذا الموعد بعد استقالة رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو في الشهر الماضي تجنبا لمواجهة اقتراح بحجب الثقة عن مجلس الإدارة.

وإذا ما فاز فونت بالرئاسة فإن نادال سيكون مسؤولا عن الشؤون الإدارية وسيتولى المسؤولية عن قسم جديد مهمته حث اللاعبين الشبان على حسن التصرف.

وقال نادال خلال الإعلان عن هذه الخطط اليوم الجمعة "أنا متحمس وأتمنى المساهمة في الحفاظ على مكانة برشلونة كأكبر أندية العالم وأهم ممثلي قطالونيا".

وأضاف نادال "أريد تقديم نموذج جديد يتعلم من خلاله اللاعبون في صفوف الشبان وما فوق ليس فقط كيفية لعب كرة القدم بل أيضا كيفية تمثيل مؤسسة لا يتقدم عليها سوى الحكومة المحلية لإقليم قطالونيا وهذا ما يتضمن التزاما كبيرا".

وسبق لميجيل أنخيل نادال شقيق طوني اللعب في صفوف برشلونة تحت قيادة المدرب الهولندي الراحل يوهان كرويف عندما فاز الفريق بلقب بطولة أوروبا للمرة الأولى في 1992.

لكن نجم التنس رفائيل نادال الذي حصد 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى يشجع وبكل حماس المنافس ريال مدريد.

وقال طوني نادال "أنا أدرك جيدا أن ابن شقيقي يشجع ريال مدريد وأن شقيقي لاعب سابق في برشلونة لكني لا أكره منافسينا.

"الأهم عندي هو برشلونة الذي سأحرص على أنه يقدم أفضل أداء ممكن حتى لو كان رفائيل يشجع ريال مدريد أو غيره".

وأكد نادال أيضا أنه سيسعى مع فونت لضمان استمرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف الفريق بعد نهاية عقده الحالي في نهاية هذا الموسم وأنهما سيعملان على تمديد التعاقد معه قبل نهاية الموسم الحالي.



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